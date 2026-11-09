الأمم المتحدة تقترح بعثة جديدة في لبنان بعد انتهاء ولاية "يونيفيل"

قدمت الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن مقترحات لإنشاء بعثة جديدة في لبنان تتولى المراقبة وإعداد التقارير وتقديم المساعدات الإنسانية، مع الحفاظ على قدرات لدعم الجيش اللبناني بعد انتهاء ولاية "يونيفيل" نهاية العام الجاري.

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن المنظمة قدمت إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن وجود قوة أممية جديدة في لبنان تخلف قوة "يونيفيل"، التي من المقرر أن تنتهي ولايتها في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

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وأوضح لاكروا أن المقترحات أُعدت بالتشاور مع السلطات اللبنانية، وتشمل إنشاء بعثة تتولى مهمات المراقبة والمتابعة وإعداد التقارير، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على بعض القدرات الضرورية لدعم الجيش اللبناني.

وأكد أن الأمم المتحدة تنتظر قرار مجلس الأمن بشأن المقترحات، مشددا على أن لبنان لا يزال بحاجة إلى الدعم الدولي، ما يجعل استمرار الوجود الأممي فيه ضروريا.

تأييد لبناني

من جانبها، أكدت السلطات في بيروت مرارا تمسكها بتمديد وجود قوة "يونيفيل" الأممية جنوبي البلاد، لا سيما في ظل التوترات المستمرة مع إسرائيل، التي تواصل اعتداءاتها جنوبي لبنان رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية.

ففي آب/ أغسطس الماضي، أعرب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، عن تفضيل بلاده لتمديد ولاية "يونيفيل"، قائلا: "خيارنا الأول هو التمديد لقوات يونيفيل"، وأضاف أنه "في حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب".

وقال عون إن "وجود يونيفيل في الجنوب مهم لنواح عديدة، ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم، وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني".

كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في كانون الثاني/ يناير الماضي على الحاجة إلى نشر قوة دولية في جنوب البلاد الحدودي مع إسرائيل عقب الخروج المرتقب في العام 2027 لقوة الأمم المتحدة "يونيفيل"، خلال زيارة له إلى باريس.

وكذلك أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، تمسك بلاده باستمرار وجود قوة دولية في جنوبي البلاد تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" بعد انتهاء مهمتها نهاية العام الجاري.

أوروبا تدعم

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في وقت سابق أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية "يونيفيل"، مع قرب انتهاء مهماتها، خشية حدوث "فراغ أمني" على وقع التصعيد الإسرائيلي، خلال زيارة لها للبنان.

وقالت كالاس في مقابلة على هامش زيارتها إلى لبنان، "لطالما قالت الدول الأعضاء (في الاتحاد) إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل".

وأضافت "سيكون تمديد هذه الولاية موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء" في الاتحاد.

وفي سياق البدائل في حال فشل تمديد ولاية "يونيفيل"، اقترح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي لتكون بديلة لقوات "يونيفيل" في لبنان لتجنب حدوث فراغ أمني مع انتهاء تفويضها نهاية العام، ولضمان عدم عودة التوتر عقب الانسحاب العسكري الإسرائيلي من هناك.

وتضمّ قوة "يونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان منذ العام 1978 نحو 7,500 عنصرا من قرابة 50 دولة.

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