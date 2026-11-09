هجوم بمسيّرة مفخخة على حقل غاز تديره الإمارات في إقليم كردستان العراق

تسبب هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف حقل "كورمور" للغاز في كردستان العراق في اندلاع حريق وتوقف الإنتاج، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتراجع متوقع في الطاقة المتاحة بنحو 2500 إلى 2800 ميغاواط، دون تسجيل خسائر بشرية أولية.

تعرّض حقل "كورمور" للغاز التابع لشركة "دانة غاز" الإماراتية في كردستان العراق لهجوم، مساء الأحد، "بمسيّرة مفخخة" وفقا لمصدر أمني، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء بحسب سلطات إقليم كردستان.

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وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء المحليتان في بيان مشترك "تعرّض حقل ’كورمور’ الغازي، في تمام الساعة 11:00 من مساء اليوم، لهجوم إرهابي" من دون تقديم تفاصيل.

وقال مصدر أمني إن الحقل "تعرض لهجوم بمسيّرة مفخخة"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال مصدران في وزارة الكهرباء بإقليم كردستان العراق ​إن إنتاج الحقل توقف بعدما استهدفت ​طائرة مسيّرة خزانا لتخزين غاز البترول المسال، ⁠ما تسبب في اندلاع حريق لا يزال ​مستعرا، وذكر مصدران أمنيان أن دخانا شوهد ​يتصاعد من الحقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، أوميد أحمد، في بيان إن "إنتاج الطاقة الكهربائية في الشبكة الوطنية سيتراجع... نتيجة الهجوم الذي استهدف حقل ’كورمور’ وتوقف إمدادات الغاز".

وأوضح أحمد أنه "سيبلغ إجمالي الطاقة المفقودة من الشبكة حوالي 2,500 إلى 2,800 ميغاواط".

وتعرض المجمع ذاته لهجمات بطائرات مسيرة مرات عدة في السنوات الأخيرة.

وأشارت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء إلى أنهما "تعملان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير هذا الهجوم الإرهابي على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء"، مؤكّدتين "بذل الجهود لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في قطاع الكهرباء بأسرع وقت ممكن".

وقال رئيس الوزراء العراقي والقائد العام ​للقوات المسلحة، علي الزيدي، إن التقييم الأولي يشير إلى ‌أن ⁠الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية.

وأشارت السلطات العراقية إلى أن الزيدي أمر بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث.