تغير المناخ يهدد إنتاج العسل في الأردن ويجبر النحالين على تقليص خلاياهم

تسببت التقلبات المناخية واضطراب مواسم الإزهار وتراجع المراعي الطبيعية في انخفاض إنتاج العسل بالأردن وارتفاع تكاليف تربية النحل، ما دفع نحالين إلى تقليص مناحلهم، وسط محاولات للتكيف مع تداعيات الجفاف والحرارة والسيول.

لم يعد النحال الأردني أحمد وجيه قادرا على التعامل مع مواسم تربية النحل وإنتاج العسل كما اعتاد طيلة سنوات، فالربيع الذي كان ينتظره لتزدهر الأزهار وتفيض المراعي بالرحيق بات يأتي بمواعيد مختلفة، فيما تتداخل موجات الحر والبرد والأمطار الغزيرة والسيول، لتربك دورة حياة النحل وتزيد صعوبة إنتاج العسل.

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أمام هذه التحولات لم يجد النحال الأربعيني خيارا سوى تقليص أعداد خلايا النحل لديه ما بين 20% إلى ​%25، بعد أن أصبحت كلفة رعايتها تفوق قدرته على تحمل الخسائر المتلاحقة، في ظل تراجع المراعي الطبيعية واضطراب إفراز الرحيق، وتزايد الحاجة إلى التغذية والأدوية ونقل الخلايا بحثا عن بيئة ‌أكثر ملاءمة.

وقال وجيه إن التغيرات المناخية لم تعد تؤثر في اختلاف مواعيد المواسم فقط، بل امتد إلى المراعي وجودة النباتات، موضحا أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار، وموجات الحر والبرد المفاجئة تؤثر مباشرة في إفراز الأزهار للرحيق، وهو الغذاء الأساسي للنحل ومصدر إنتاج العسل.

كما أن هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات قصيرة وما يصاحبها من سيول، يتسبب أحيانا في فقدان أعداد من النحل وتضرر النباتات، فيما يقلص ضعف نمو المراعي مصادر الغذاء المتاحة للخلايا، ويجعل نتائج الموسم غير مضمونة.

وتعكس بيانات قطاع تربية النحل حجم ​التراجع الذي يتحدث عنه وجيه.

فبحسب رئيس اتحاد النحالين الأردنيين، معاذ كظم، انخفض متوسط إنتاج الخلية الواحدة من 15 كيلوغراما إلى 20 كيلوغراما من العسل قبل عام 2019، إلى ما بين 4 كيلوغرامات و5 في 2025، ولم ​يتجاوز إجمالي إنتاج الأردن 400 طن في ذلك العام.

وقال كظم إن "تغير المناخ وقلة الأمطار بين عامي 2019 و2025 أخلّا بالمواسم الطبيعية للإزهار ومواعيد هطول الأمطار، مما قلص ⁠مصادر الرحيق التي يعتمد عليها النحل".

لكن تحسن هطول الأمطار منذ مطلع العام منح النحالين بعض المتنفس، إذ ارتفع متوسط إنتاج الخلية في الموسم الحالي إلى ما بين 10 كيلوغرامات و15 كيلوغراما، فيما وصل إجمالي إنتاج العسل إلى نحو ألف ​طن، بحسب تقديرات كظم.

ولا يزال هذا الإنتاج بعيدا عن تلبية الطلب المحلي الذي يبلغ نحو 2,500 طن سنويا، إذ يغطي العسل المُنتج محليا نحو 40% من احتياجات السوق وتأتي الكميات المتبقية من الاستيراد.

ويضم القطاع ما بين 3,500 نحال و4,000 يمتلكون نحو 90 ألف خلية موزعة على مختلف مناطق المملكة.

"صرنا نركض ورا النحل"

ولا تقتصر المشكلة بالنسبة إلى وجيه على كمية العسل، إذ يوضح أن النحال بات مضطرا إلى إنفاق المزيد على تغذية النحل، لا سيما البروتينات التي تساعد على تنشيط الخلايا وتسريع تكاثرها، إلى جانب الأدوية والعلاجات لمواجهة الأمراض التي أصبحت، بحسب قوله، أكثر حدة مع اضطراب الظروف البيئية.

وأضاف "إحنا صرنا نركض ورا النحل عشان نلاقي له مرعى مناسب، وننقله من منطقة لمنطقة، وكل عملية نقل إلها كلفتها من شحن وعمالة ووقت، وفوق هيك بدنا نضل نوفر له الغذاء ​والعلاج".

وأضاف أن التحديات لا تتوقف عند الإنتاج والتكاليف، إذ يواجه النحالون صعوبات في تسويق العسل، في ظل انتشار الغش التجاري والمنافسة غير العادلة، مما يقلص قدرتهم على استرداد النفقات وتحقيق عائد يساعدهم على الاستمرار.

من جانبه قال كظم إن ​المشكلة تتفاقم لأن انخفاض إنتاج العسل لا يصاحبه تراجع مماثل في التكاليف، إذ تظل على النحال نفقات ثابتة تشمل أجور العمالة ونقل المناحل باستمرار من منطقة إلى أخرى وإيجارات المواقع ورواتب العمال وتكاليف التسويق، خصوصا لدى أصحاب المناحل الكبيرة.

وفي الوقت نفسه، تحول ‌محدودية السوق ⁠دون تعويض ارتفاع التكاليف برفع أسعار العسل، مما يضغط على هوامش أرباح النحالين وقدرتهم على الاستمرار في المهنة.

ويحاول مربو النحل التكيف مع الأضرار الناجمة عن استخدام المبيدات الحشرية والكيميائية في الزراعة، لكن كظم قال إن قدرتهم على ذلك تتفاوت بحسب إمكاناتهم المالية، وغالبا ما يأتي التكيف على حساب حجم مشروعاتهم.

وأضاف أن بعض النحالين يضطرون إلى تقليص أعداد خلاياهم أو تصفية جزء من مناحلهم لتخفيف الأعباء المالية، فيما يلجأ آخرون إلى الاقتراض لتأمين نفقات تشغيل المناحل ومواصلة الإنتاج.

وقال كظم إن الاتحاد يسعى، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، ومنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى توفير منح مالية لتطوير مشاريع تربية النحل القائمة وإنشاء مشاريع جديدة في القطاع.

تغير المناخ يعيد رسم خريطة المراعي

تختلف وطأة ​تغير المناخ على النحل من منطقة إلى أخرى في ​الأردن.

وذكرت مديرة مديرية بحوث النحل بالمركز الوطني للبحوث الزراعية، ⁠بنان حياري، أن التقييمات الميدانية أظهرت تأثر المناطق الجبلية في شمالي المملكة ووسطها بالتقلبات المناخية، ما أدى إلى اختلاف مواعيد إزهار النباتات البرية وتأخر تكاثر النحل وتطوره.

أما في الأغوار ووادي الأردن، فأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى الحد من نشاط النحل في جمع الرحيق وحبوب اللقاح وزيادة إجهاده.

وقالت بنان إن السيول المفاجئة خلال فصل الشتاء تسببت بخسائر ​للمناحل المحاذية لنهر الأردن نتيجة انجراف بعضها، في حين كانت المناطق الجافة وشبه الجافة جنوبي المملكة وشرقيها الأكثر تأثرا بانحسار مساحات الرعي الطبيعي والنباتات الرحيقية بسبب الجفاف ​وشح المياه.

وأضافت أن هذه التقلبات أثرت ⁠في مواسم قطف العسل، ووصل الأمر في بعض المواسم إلى فقدان الإنتاج بالكامل، لكن الأمطار الوفيرة خلال العام الماضي أعادت ظهور أنواع نباتية غابت لسنوات وزادت كثافة المراعي الرحيقية، مما انعكس على كمية العسل المنتج وتنوعه.

ويحاول القطاع التكيف مع هذا الواقع بتوفير مصادر جديدة للرحيق، إذ يتعاون اتحاد النحالين مع مديرية الحراج في وزارة الزراعة لإنشاء غابات رحيقية توفر مراعي إضافية للنحل.

وبدأ العمل في غابة غريسة بين محافظتي جرش والزرقاء على مساحة نحو ألف دونم (نحو 238 فدانا) زُرعت بأشجار الكينا ذات الأزهار الغنية ⁠بالرحيق.

لكن أثر المشروع ​لن يظهر سريعا، إذ قال كظم إن الأشجار تحتاج إلى ما بين 7 أعوام و10 أعوام حتى توفر كميات جيدة من الرحيق.

ويتبع المركز الوطني ​للبحوث الزراعية نهجا مماثلا، إذ قالت بنان إنه يعمل على تعزيز المراعي بأنواع مختلفة من أشجار السدر والكينا والخرّوب الملائمة للظروف المناخية في الأردن، والتي تتعاقب فترات إزهارها بما يوفر مصادر غذاء للنحل على مدار العام.

كما يدرب المركز النحالين على الممارسات الحديثة ويقدم لهم الاستشارات الفنية، لكن وجيه ​يخشى أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى زيادة صعوبة العمل في تربية النحل، موضحا أن تقليص عدد الخلايا لم يعد خيارا لتحسين الإنتاج، بل وسيلة للحد من الخسائر وتحقيق قدر من التوازن بين الإيرادات والنفقات.