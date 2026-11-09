قصف مدفعي وغارات إسرائيلية جنوبي لبنان

استهدف قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية مناطق جنوبي لبنان في خرق مستمر لاتفاق "صيغة الإطار" الموّقع بيونيو 2026، القاضي بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني.

شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان، اليوم الإثنين، قصفا مدفعيا وغارات جوية إسرائيلية، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي على علو منخفض في أجواء المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف المدفعي استهدف بلدتي المنصوري ومجدل زون بقضاء صور.

وأضافت أن قذائف مدفعية طالت، فجرا، وادي السلوقي قرب بلدة قبريخا بقضاء مرجعيون.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون.

كما شن الطيران الحربي غارتين خلال نصف ساعة على بلدة كفر تبنيت في النبطية.

وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان.

وتستمر هذه الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة الإطار"، الذي وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 حزيران/ يونيو 2026، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان منذ عدوانها على لبنان بين عامَي 2023 و2024، الذي شهد توغلا بريا إسرائيليا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس 2026 إلى 4390 شهيدا، و12429 جريحا.