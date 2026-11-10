دول الخليج تقرر إنشاء قيادة عسكرية مشتركة متقدمة في الكويت

اتفق وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت، وتخصيص قوات لها لتعزيز العمل الدفاعي المشترك، ومواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة.

أقر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، إنشاء قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات لها في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك.

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وجاء ذلك في ختام الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول المجلس الست، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، بحسب البيان، إن وزراء الدفاع أقروا "فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها".

وأوضح أن القرار يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع المشترك بهدف تعزيز العمل العسكري الخليجي، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلّا من؛ السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وأكد البديوي أن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام قادة الدول ورعايتهم، انطلاقا من مسؤولية القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها وسلامتها واستقلالها.

وأشار إلى توجيهات القادة خلال اجتماعهم الاستثنائي بمدينة جدة السعودية في نيسان/ أبريل الماضي، بشأن تعزيز العمل العسكري المشترك.

وقال إن تلك التوجيهات تعبر عن "إرادة خليجية راسخة لصون أمن دول المجلس وسيادتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المشتركة".

إدانة الهجمات الإيرانية

وفي سياق التطورات الإقليمية، أدان البديوي ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي طالت دول مجلس التعاون، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية وبنى تحتية.

وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الهجمات وتداعياتها.

وقال إن "هذا التعاون يجسد التلاحم الخليجي والتكامل في أداء الواجبات، ويؤكد أن أمن دول المجلس مسؤولية خليجية مشتركة".

التضامن مع السعودية

وفي سياق متصل، أدان البديوي هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية، و"استهداف الأماكن المقدسة" فيها، واصفا ذلك بكونه "انتهاكا لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين، وتعديا على أمن السعودية وسيادتها".

وأكد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب السعودية وتضامنها الكامل معها، ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها.

وشدد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة.