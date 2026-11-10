مصر: تعطيل نظام التحكم الآلي وراء حادث تصادم قطارَي العياط

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس موظفين والتحفظ على ثالث إثر تصادم قطارين بالعياط أودى بحياة سبعة أشخاص وإصابة العشرات. كشف التحقيق عن تعطيل نظام التحكم الآلي وتقاعس المراقبين عن متابعة لوحة الإشارات وتلاعبهم بالدفاتر.

كشفت النيابة العامة المصرية، أمس الإثنين، عن "تعطيل نظام التحكم الآلي" في قطار تصادم مع آخر بمنطقة العياط غربي العاصمة القاهرة، وأمرت بحبس موظفين اثنين بالسكك الحديدية، والتحفظ على ثالث.

وقالت النيابة العامة في مصر، في بيان مساء الإثنين، غداة الحادث الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، إن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ لفحص حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

ووفق البيان، انتقل فريق من المحققين من أعضاء النيابة العامة لإجراء المعاينة الميدانية لمسرح الحادث، واطلعت النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، وسألت شهودًا عاينوا الحادث.

كما انتقل فريق من أعضائها إلى مستشفيات العياط المركزي واطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، وسأل المصابين واستمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم بشأن الحادث.

وأكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث. كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وسألت ذويهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونوابه للبنية الأساسية، والصيانة والدعم الفني، والتشغيل، والسلامة والجودة، والمسافات الطويلة والقصيرة، ومهندس بإدارة تحليل البيانات، ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات؛ "وأكد الأخير تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرار المتهمين بالتحقيقات".

ووفق البيان المصري، "ثبت بالفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار".

كما استجوبت النيابة العامة "مراقب محطة الرقة وناظرها، فأقرّا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، وتبيّن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه".

ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.

ووصلت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة العياط بمحافظة الجيزة وسط مصر، الأحد، إلى 7 وفيات، بينهم سائق أحد القطارين، و125 مصابًا، وفق تقديرات رسمية.

والأحد، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر "إكس"، إنه يتابع "باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين"، موجهًا بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الحادث وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، نتيجة اصطدام القطار رقم 134 بمؤخرة القطار رقم 2010.

وذكرت أن التصادم أدى إلى خروج بعض العربات عن القضبان وإصابة عدد من الركاب، الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.