توجيه تهم "القيام بأعمال إرهابية" لقاتل رجل الأمن الأردني

أنهت النيابة العامة التحقيق في الهجوم الذي أودى بحياة رجل أمن أردني وأصاب آخر في عمّان، ووجهت للمنفذ تهمة "القيام بأعمال إرهابية"، وقد تصل عقوبة الإدانة إلى الإعدام.

عناصر أمنية في موقع الهجوم بشارع المدينة المنورة في عمّان الأردن، 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 (Getty Images)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم، الأربعاء، الاتهام بـ"القيام بأعمال إرهابية" لأردني قتل رجل أمن طعنا وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة في بيان إنهاء "كافة الإجراءات التحقيقية"، المتعلقة بـ"العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمّان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة".

وقُتل السلايطة وأُصيب العنانزة الخميس الماضي في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وبحسب النائب العام، وُجهت للمنفذ تهمتان هما "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح".

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام.

ولم تعلن السلطات رسميا اسم المنفذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صورا له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم "مهند الحموري" ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخرا، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد أكد المعلومة مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن بعد نحو أسبوعين على هجوم إرهابي نفذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود في الكرك، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 25 آخرين.