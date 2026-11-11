الأمين العام لحزب الله: هزيمة ترامب في الانتخابات قد تنعكس إيجابا علينا

عدّ الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن هزيمة ترامب بالانتخابات النصفية و"كسر" نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية يشكلان "فرصة جيدة" لصالح المنطقة. وجدد قاسم رفض الحزب تجريده من سلاحه ومخرجات التفاوض المباشر مع إسرائيل رغم الضغوط.

رأى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأربعاء، أن هزيمة الجمهوريين والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الانتخابات النصفية الأميركية تشكل "فرصة جيدة" قد تنعكس إيجابا على الأطراف المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة.

وتدعم إيران حزب الله الذي يواجه ضغوطا متزايدة لتجريده من سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان شنّتهما إسرائيل، الأولى في العام 2023، والثانية بدءا من آذار/ مارس، بعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي أقيم في مناطق لبنانية عدة، قال قاسم "اليوم لدينا فرصة، فرصة جيدة، ترامب هُزِم في الانتخابات (...) اليوم حصل زلزال في أميركا".

ورأى أن "هذا الذي يُواجه في إيران ولبنان وفلسطين واليمن... خسر، وبالتأكيد لخسارته انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة لنا"، عادّا أن "هذا المشروع لم يعد قادرا أن يستمر كما هو، وهذه نقطة إيجابية".

وأشاد قاسم كذلك بعدم فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، حيث كُلّف خصمه غادي آيزنكوت بتأليف الحكومة الجديدة.

وعَدّ قاسم أن نتنياهو "انكسر".

وتحت ضغوط أميركية وإسرائيلية، قرّرت الحكومة اللبنانية العام الماضي تجريد حزب الله من سلاحه، قبل أن تبدأ برعاية أميركية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل التي تواصل احتلال مساحات واسعة من جنوب لبنان، حيث تنفذ عمليات نسف للمنازل والمنشآت.

وجدّد قاسم، الأربعاء، رفض حزبه تسليم سلاحه، ومخرجات التفاوض المباشر مع إسرائيل.