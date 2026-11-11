العراق: الزيدي يوعز بالتحقيق في شبهات تهريب نفط في معقل فصيل مقرب من إيران

أمر رئيس الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تحقيقية في شبهات تهريب نفط بجرف الصخر المتمركزة فيها كتائب حزب الله. وتأتي الخطوة وسط توترات متصاعدة وتعهدات من الزيدي لحصر سلاح الفصائل، مستندا لوثائق استخباراتية تكشف عمليات تهريب لسنوات.

أوعز رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، بالتحقيق في شبهات تهريب للنفط ضمن منطقة جرف الصخر، حيث تتمركز كتائب حزب الله الموالية لإيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين الفصيل المسلّح.

وأوردت الوكالة أن الزيدي "يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تهريب المشتقات النفطية، ضمن منطقة جرف النصر".

وتزايدت أخيرا التوترات بين الزيدي الذي تولى منصبه هذا العام بمباركة أميركية وتعهّد حصر سلاح الفصائل المقربة من إيران، وكتائب حزب الله التي تتمسك بسلاحها، علما بأنها تعد أكثر الفصائل نفوذا في العراق، وأكثرها قربا من طهران.

ونشر الفصيل في الأيام الماضية بيانات حادّة النبرة، جدّد فيها دعمه لإيران، واتهم فيها الزيدي بالفساد.

ونقلت الوكالة العراقية عن مصدر مطّلع لم تسمّه، قوله إن هناك "عمليات تهريب النفط من" جرف الصخر جنوب العاصمة، بالإضافة إلى "آليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد".

وتحدثت عن وثائق استخباراتية وصور أقمار اصطناعية تظهر "عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته من قبل فصيل مسلح (...) بلا انقطاع لسنوات طويلة"، ما يتسبب "بخسائر جسيمة في المال العام والاقتصاد الوطني".

وعقب تسلّم الزيدي منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، تحدث مسؤولون عراقيون عن أن رئيس الحكومة أبلغهم باستعداده لـ"المواجهة" و"الصدام" مع الفصائل المتمسّكة بسلاحها في حال أصرّت على رفض التعاون.

واتهمت واشنطن فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية اتهمتها بخلط نفط إيراني بنفط عراقي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات.

وحددت حكومة الزيدي 30 حزيران/ يونيو 2027 موعدا لتسلّم كل الفصائل سلاحها، مع مواصلة مفاوضاتها معها.