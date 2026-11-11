تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان وسط تعثر المفاوضات

يتصاعد التوتر في جنوب لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات نسف المنازل والقصف المدفعي، بالتزامن مع تعثر المفاوضات السياسية وتزايد المخاوف من تجدد المواجهة. ويتزامن ذلك مع تحركات دولية لوضع ترتيبات أمنية بديلة عن قوات "يونيفيل" بعد انتهاء ولايتها.

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتجدد الحرب، في ظل تعثر المسارات الدبلوماسية، سواء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المعلقة منذ اجتماع فلوريدا، أو المحادثات الأميركية الإيرانية الرامية إلى إنهاء حالة الصراع في المنطقة.

وميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عملية نسف في بلدة عيناثا بقضاء بنت جبيل، أعقبتها غارة جوية استهدفت بلدة كفر تبنيت، فيما طاول قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد متواصل تشهده المناطق الجنوبية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية عمليات هدم وتفجير للمنازل والمنشآت في عدد من البلدات، بينها بلدة الخيام، كما أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة في محيط بلدة القنطرة، بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية في بلدة سربين وإطلاق نار في المنطقة.

وفي موازاة التصعيد الميداني، تتواصل التحركات الدولية لبحث ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من نشوء فراغ أمني قد يزيد من تعقيد الأوضاع على الحدود.

وفي هذا السياق، اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع، خلال اجتماعهم في باريس، على ضرورة تفادي حدوث فراغ أمني عقب انتهاء مهمة القوة الدولية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن هناك توافقاً بشأن ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، واستعادة الدولة اللبنانية قدرتها على احتكار السلاح.

في المقابل، طرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إمكانية إنشاء آلية مدنية بديلة عن "يونيفيل"، تتولى مراقبة التزام الجانبين بالتفاهمات القائمة والتحقق من تنفيذها، بدلاً من تشكيل قوة عسكرية جديدة.

وتتركز المشاورات الأميركية الفرنسية على بلورة آلية لمراقبة انسحاب حزب الله من المناطق المحددة وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب بحث الترتيبات الأمنية التي ستلي انتهاء ولاية القوة الدولية، في ظل استمرار الخلافات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة والجهات التي ستتولى مراقبة تنفيذ التفاهمات.

وتكشف المعطيات الميدانية عن حجم التحديات التي تواجه هذه الترتيبات، إذ أعلنت "يونيفيل" أنها رصدت خلال أربعة أيام ست غارات جوية إسرائيلية و360 مسارا لقذائف مدفعية، فضلا عن أعمال هندسية وإنشاء طرق وحواجز أعاقت حركة دورياتها.

وأشارت إلى وجود مؤشرات على استعدادات إسرائيلية لإقامة وجود عسكري طويل الأمد في القطاعين الشرقي والغربي من منطقة عملياتها.

ومن المقرر أن ينتهي تفويض "يونيفيل" في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن يبدأ الانسحاب التدريجي للقوة خلال العام التالي، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الوضع الأمني في الجنوب، لا سيما مع استمرار العمليات الإسرائيلية، والخلافات حول ملف سلاح حزب الله، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه المسار التفاوضي يراوح مكانه، إذ لم يحقق الإطار الثلاثي الموقع برعاية أميركية في 26 حزيران/يونيو 2026 تقدما ملموسا على صعيد وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، فيما ظل تنفيذ التفاهمات محصورا في مناطق تجريبية محددة، دون أن تسفر الجولة الثامنة من المحادثات التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر عن نتائج واضحة.

ويتمسك لبنان بمطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه ووقف الانتهاكات، بما يتيح للجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، رافضا استمرار ربط هذه الاستحقاقات بشروط تتعلق بملف السلاح، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي تعثر الحلول السياسية واستمرار التصعيد العسكري إلى إبقاء الجنوب أمام احتمالات مفتوحة.