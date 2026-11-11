تقرير: أضرار بقيمة 200 مليار دولار في دول الخليج في حرب إيران.. مرشحة لبلوغ 790 مليارا

بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بدول الخليج 200 مليار دولار خلال حرب إيران، بحسب شركة "أليانز تريد"، التي أشارت إلى احتمال ارتفاع الخسائر التراكمية لتبلغ 790 مليار دولار بحلول 2030.

سحب الدخان تتصاعد من منشأة للطاقة في الفجيرة بالإمارات إثر هجوم إيراني (Getty Images)

قدّرت شركة "أليانز تريد" المتخصصة في تقييم المخاطر المالية في تقرير نشر اليوم، الأربعاء، الأضرار المادية التي لحقت بدول الخليج العربية جراء حرب إيران بأكثر من مئتي مليار دولار، تتركز معظمها في الاقتصادات والبنية التحتية للطاقة، وتوقعت أن تتكبد المنطقة خسائر بقيمة 790 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030.

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وتعرضت دول الخليج العربية خلال الحرب لضربات من إيران ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الذي بدأ في 28 شباط/ فبراير. وطالت الهجمات بنى تحتية نفطية، ومنشآت للطاقة، ومطارات، وموانئ، وقواعد عسكرية تضم قوات أميركية.

وأدت الحرب إلى وقف الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لنقل المشتقات النفطية، ما سبب ارتفاعا حادا في أسعار النفط عالميا.

وأفاد تقرير شركة "أليانز تريد" حول "الآثار العميقة للحرب على الخليج"، بأن "الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تقدر بأكثر من مئتي مليار دولار، تتركز معظمها في الاقتصادات التي تعتمد على مضيق هرمز، وخصوصا في البنية التحتية للطاقة".

وأورد بأن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وأن ثلثها لحقت به "أضرار بالغة".

وتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2026 بنسبة 4%، أي بتراجع قدره 8,2% مقارنة بالتوقعات قبل الحرب.

وأشار إلى أن الحرب أثرت سلبا أيضا في قطاعات أخرى كالسياحة والعقارات، متوقعا أن تشهد هذه القطاعات تباطؤا في النمو خلال السنوات المقبلة.

وأورد أن أسعار العقارات السكنية انخفضت في دبي مثلا بنسبة 10,2% بحلول أيلول/ سبتمبر مقارنة بذروتها في مطلع العام.

وخلص إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب على دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى "790 مليار دولار، مع تسجيل فجوة تراكمية تعادل 5,9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل النمو قبل الحرب حتى العام 2030".

وأوضح أن هذا "يعكس الخسارة التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة 2026-2030، والفرق بين ما كان متوقعا أن تنتجه المنطقة وفقا لمعدل نموها قبل الحرب وما هو متوقع إنتاجه الآن بعد الحرب".

تعويض الخسائر

ولتعويض الخسائر توقع التقرير أن تعيد دول الخليج توجيه رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية إلى مشاريع محلية.

وأضاف أن الحرب تعزز الحاجة إلى "زيادة الإنفاق المحلي، إذ تحولت أولويات الحكومات من المشاريع الضخمة إلى مشاريع تعزز القدرة على الصمود والمشاريع المتعلقة بالأمن".

وتوقع التقرير أن يصل إنفاق دول الخليج على البنى التحتية والدفاع إلى نحو 400 مليار دولار بحلول 2030، ما يوفر "فرصة استثمارية تُقدر بنحو 160 مليار دولار للمستثمرين من القطاع الخاص والأجانب".

وعلى مدى سنوات عملت دول الخليج على صقل صورتها كواحة أمن واستقرار لتشجيع الاستثمارات، وبدأت بمعظمها تعمل على إستراتيجيات لإيجاد مصادر دخل موازية لمداخيل النفط، وقد أضرت الحرب كثيرا بهذه الصورة متسببة بزعزعة الثقة.

وجاء في التقرير أن البحرين وقطر والكويت ستسجل أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026، ما يعكس اعتمادها على مضيق هرمز في صادرات الطاقة.

وتوقع أن يبلغ الانكماش في قطر نسبة -14% والكويت -11% والبحرين -8%.

وأضاف أن السعودية والإمارات ستواجهان انكماشا بنسبة أقل وإن "كان لا يزال ملحوظا"، نتيجة اعتمادهما على مسارات تصدير للمشتقات النفطية تتجاوز مضيق هرمز. ورجح أن تسجل السعودية انكماشا بنسبة -2,8% والإمارات -0,9%.

من جانبها تعتمد السعودية على خط أنابيب النفط شرق-غرب الذي يتيح لها نقل النفط من حقول الإنتاج في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والتصدير عبر الناقلات من دون الحاجة إلى استخدام مضيق هرمز.

إلا أن الخط استهدف أكثر من مرة منذ عودة التصعيد بين المملكة والحوثيين في تموز/ يوليو.

وبخلاف بقية دول المنطقة، توقع التقرير أن تسجل سلطنة عُمان نموا قدره 3,3%؛ مستفيدة من موانئها وإمكانية الوصول إلى طرق تجارية لا تمر عبر هرمز.