لبنان يطلب من سورية تسليم شخصين يشتبه بتورطهما في قتل نائب عراقي سابق

طلبت السلطات اللبنانية من سورية توقيف وتسليمها شخصين سوريين يشتبه بضلوعهما في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عثر عليه ميتا خنقا في شقة بالعاصمة بيروت.

قوات الأمن اللبنانية في مكان العثور على جثة العلواني (Gettyimages)

حددت السلطات اللبنانية هوية شخصين سوريين يشتبه بضلوعهما في جريمة قتل نائب عراقي سابق في بيروت، وطلبت من دمشق توقيفهما وتسليمهما؛ وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني الخميس.

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وعُثر على أحمد العلواني ميتا خنقا في شقة بالعاصمة اللبنانية مساء الإثنين.

وقال مصدر قضائي لبناني، إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكّنت من "تحديد هوية شخصين سوريين متورطين في الجريمة، فرّا إلى سورية".

وأضاف أن "السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيف هذين الشخصين وتسليمهما" للتحقيق معهما، مشيرا إلى أن "دوافع الجريمة لم تكشف حتى الآن".

وكانت التحقيقات الأولية قد بيّنت تورط ثلاثة أشخاص بينهم لبناني سبق توقيفه.

ووصل العلواني إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق ما ذكره مكتبه الإعلامي في بيان. وأضاف أن آخر مكالمة أجراها مع فريقه تمت بعد وصوله إلى الشقة آتيا من المطار.

وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد، الثلاثاء، أن العلواني تعرض إلى "عملية استدراج محكمة"، وأن الجناة "استأجروا له شقة في (منطقة) طريق الجديدة، وأحضروه من المطار إلى الشقة، حيث جرت تصفيته".

وحُكم على العلواني بالإعدام في العراق عام 2014 بتهمة قتل جنديين، لكن أُطلق سراحه في العام الماضي في إطار قانون للعفو العام.

ويتحدر العلواني من عشيرة البو علوان البارزة في محافظة الأنبار في غرب العراق، وكان من الداعمين لحركة احتجاجية عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.