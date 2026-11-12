520 إثيوبيا محكومون بالإعدام في السعودية بتهم مخدرات

تعتزم السلطات السعودية إعدام نحو 520 إثيوبيا بعد إدانتهم بتهم الإتجار بالمخدرات، وبحسب مسؤول في حكومة إقليم تيغراي فإن "معظمهم خضعوا للمحاكمة في غياب محام، وبلغة لا يفهمونها ودون الاستعانة بمترجم".

ينتظر نحو 520 إثيوبيا تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في السعودية بعد إدانتهم بتهم الإتجار بالمخدرات، حسبما أعلنت حكومة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الخميس.

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وقال رئيس مكتب شؤون الشباب في حكومة الإقليم هايش سيباغاديس، إن معظم المدانين هم من تيغراي.

وكانت الرياض قد أعلنت، الأربعاء، عن إعدام إثيوبيين اثنين بتهمة الإتجار بالمخدرات، وذلك بعد أسبوع من إعدام خمسة آخرين بالتهمة ذاتها. وسبق ذلك إعدام خمسة إثيوبيين في حزيران/ يونيو، ومثلهم في تموز/ يوليو.

وفي عام 2024 بلغ عدد الإثيوبيين الذين أُعدموا في السعودية 34 شخصا، وفق إحصاء أجري استنادا إلى بيانات رسمية.

وأوضح سيباغاديس أن "المحكوم عليهم بالإعدام إما تعرضوا للخداع من قبل وسطاء وجُرّوا إلى عمليات الإتجار بالمخدرات، أو كانوا ببساطة يرافقون أشخاصا يحملون مواد مخدرة".

وأضاف أن "معظمهم خضعوا للمحاكمة في غياب محام، وبلغة لا يفهمونها ودون الاستعانة بمترجم".

ودعت إثيوبيا التي تربطها علاقات جيدة بالسعودية إلى الطلب من الرياض "إبداء الرأفة وإنقاذ حياتهم".

ويعمل آلاف الإثيوبيين في السعودية، ومعظمهم يسلكون طريق هجرة محفوفا بالمخاطر من القرن الإفريقي إلى المملكة عبر البحر الأحمر واليمن.

وشهد إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا حربا بين عامي 2020 و2022 أسفرت عن مقتل 600 ألف شخص على الأقل بحسب أرقام الاتحاد الإفريقي.