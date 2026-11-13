الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن الجيش اللبناني ضبط مستودع أسلحة بعد مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت واعتقال شخصين، فيما لم يذكر لأية جهة يتبع المستودع.

عناصر من قوات الأمن اللبنانية في بيروت (توضيحية - Gettyimages)

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أنه دهم مستودعا للأسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، وصادر كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وأوقف شخصا.

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ويأتي ذلك فيما كانت الأجهزة الأمنية أوقفت في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر شاحنة محمّلة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر حزب الله لاحقا بأنّ المتفجرات تعود إليه.

واتهم القضاء اللبناني أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 13 شخصا لارتباطهم بشحنة المتفجرات؛ وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها.

وقال الجيش في بيانه، الجمعة، إنه نفّذ "عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والإتجار بها"، ودهم "مستودع أسلحة في منطقة المشرفية-الضاحية الجنوبية".

وأضاف أنه ضبط داخله "كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية"، وأوقف شخصا يجري التحقيق معه بإشراف القضاء.

ولم يذكر الجيش لأية جهة يتبع المستودع.

وتعتبر الضاحية الجنوبية لبيروت واحدة من معاقل حزب الله المدعوم من إيران، وتعرّضت لدمار كبير خلال الحربين الأخيرتين التي شنتهما إسرائيل على البلاد.

ونادرا ما يعلن الجيش اللبناني عن عمليات مماثلة في الضاحية الجنوبية.

وإثر حرب إسرائيلية مدمرة لأكثر من عام وانتهت بوقف هش لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح الحزب.

وبعد تجدّد الحرب في الثاني من آذار/ مارس إثر انضمام حزب الله إلى جانب إيران، خاضت حكومتا البلدين مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، أثمرت توقيع اتفاق إطار في حزيران/ يونيو نصّ خصوصا على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق واسعة احتلتها جنوبا وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".

ويرفض حزب الله نزع سلاحه تحت عنوان "مقاومة إسرائيل"، كما يعارض المفاوضات المباشرة التي تخوضها السلطات مع إسرائيل برعاية أميركية.