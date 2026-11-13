لبنان: قصف إسرائيلي يستهدف 5 بلدات ومسيّرات تحلّق فوق بيروت

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفا مدفعيا وتمشيطا بأسلحة رشاشة استهدف خمس بلدات في أقضية النبطية ومرجعيون وصور جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت، وذلك في خرق متواصل لاتفاق الإطار المبرم.

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفا مدفعيا وتمشيطا بأسلحة رشاشة في 5 بلدات جنوبي لبنان، فيما حلقت طائرات مسيّرة على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت، وفق إعلام رسمي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين باتجاه منزل في منطقة المشاع ببلدة ميفدون بقضاء النبطية.

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت المدفعية بلدتي طلوسة وبني حيان، بالتزامن مع عمليات تمشيط بأسلحة رشاشة باتجاه طلوسة.

أما في قضاء صور، استهدف القصف المدفعي بلدتي مجدل زون وبيوت السياد، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الطريق العام المؤدي إلى بلدة المنصوري.

وفي تطور متزامن، أفادت الوكالة بتحليق طائرات مسيّرة على ارتفاع منخفض فوق بيروت من دون شنّ هجمات.

ولم ترد معلومات فورية عن سقوط قتلى أو جرحى جراء القصف وإطلاق النار.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة إطار" وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أميركية في 26 حزيران/ يونيو، وينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان منذ العدوان الإسرائيلي بين عامَي 2023 و2024، الذي شهد توغّلا بريًّا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.