السودان: معارك متجددة وتضارب بشأن السيطرة على الخوي

الجيش السوداني وحلفاؤه يعلنون السيطرة على مدينة الخوي ومناطق محيطة بها، وسط روايات متباينة بشأن نتائج المواجهات مع قوات الدعم السريع.

تجددت المعارك بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، وسط تضارب الروايات بشأن السيطرة الميدانية، غداة إعلان مسؤولين سودانيين استعادة المدينة بعد مواجهات عنيفة.

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وأفادت تقارير صحافية، السبت، بأن المواجهات التي اندلعت صباح الجمعة استمرت في محيط الخوي، في ظل روايات متباينة صادرة عن أطراف مرتبطة بالقوات المتحاربة.

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وحاكم ولاية غرب دارفور، بحر الدين آدم كرامة، قد أعلنا، الجمعة، سيطرة الجيش والقوات المساندة له على مدينة الخوي، التي تتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية لوقوعها على طرق تربط ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.

وأعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة، المتحالفة مع الجيش، السيطرة على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، على الطريق الرابط بين الخوي والنهود، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

وقالت القوة المشتركة إن المواجهات أسفرت عن مقتل قائد ميداني في قوات الدعم السريع، وتدمير عدد من المركبات العسكرية والاستيلاء على أخرى، دون إمكانية التحقق المستقل من حصيلة الخسائر.

في المقابل، تداولت منصات موالية لقوات الدعم السريع روايات عن نصب كمين للقوات المهاجمة، دون توفر تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

وتكتسب مدينة الخوي أهمية عسكرية لوقوعها على محور يصل إلى مدينة النهود، إحدى أبرز مناطق انتشار قوات الدعم السريع في غرب كردفان، وعلى الطريق المؤدي إلى إقليم دارفور.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على الخوي في أيار/ مايو 2025، فيما يسعى الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى توسيع نطاق سيطرتهما في إقليم كردفان.

إسقاط مسيّرة في النيل الأزرق

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش السوداني، الجمعة، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة الدندرو بولاية النيل الأزرق، قال إنها دخلت الأجواء السودانية من جهة الحدود الإثيوبية.

ولم يحدد الجيش الجهة التي شغّلت المسيّرة أو طبيعة مهمتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين الأشخاص، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.