المغرب: احتجاج أمام البرلمان رفضًا للتعاون العسكري مع إسرائيل

متظاهرون في الرباط يطالبون بإنهاء التطبيع والتعاون العسكري مع إسرائيل، وإغلاق مكتب الملحق العسكري، وسط تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

تظاهر عشرات المغاربة، الجمعة، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجًا على افتتاح مقر دائم للملحق العسكري الإسرائيلي في المملكة، ومطالبةً بإنهاء التعاون العسكري والتطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد أيام من زيارة وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إلى المغرب.

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وجاءت الوقفة بدعوة من "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، تحت شعار "نصرة غزة الجريحة".

ورفع المشاركون شعارات تطالب بالتراجع عن افتتاح مكتب الملحق العسكري الإسرائيلي، وإنهاء التعاون العسكري بين البلدين، إلى جانب لافتات تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنددة بالهجمات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما طالب المتظاهرون بحل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، معتبرين أن استمرارها يتعارض مع مطالب وقف التطبيع والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت، الثلاثاء، أن الزيارة تشمل افتتاح مقر دائم لمكتب الملحق الأمني الإسرائيلي في الرباط، وسبق ذلك إعلان القوات المسلحة الملكية المغربية، الإثنين، أن التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل يشهد "دينامية إيجابية"، عقب مباحثات تناولت تطوير التعاون في مجالات المعدات والتكنولوجيا العسكرية والصناعة الدفاعية والأمن السيبراني، فضلاً عن تبادل الخبرات والتكوين.

يذكر أن المغرب وإسرائيل استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بعد توقفها عام 2000، وسط معارضة من هيئات مدنية وسياسية مغربية تطالب بإنهاء التطبيع.