جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه مجددًا

جنوب السودان أعلن استقلاله عن السودان عام 2011، لكنه دخل في حرب أهلية عام 2013، على خلفية صراع على السلطة أسفر عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين.

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، السبت، تأجيل أول انتخابات في تاريخ البلاد إلى 11 شباط/ فبراير المقبل، بدلاً من 22 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل استمرار الصراع السياسي والعسكري، وتحذيرات أممية من أن إجراء الاقتراع في الظروف الراهنة قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة.

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ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد للانتخابات عبر صفحتها على "فيسبوك"، محددة 11 شباط/ فبراير موعدًا لإجراء الاقتراع، بعد تأجيله مرتين سابقًا.

وأكد الأمين العام لهيئة الانتخابات، أهون مالو لويث، لوكالة "فرانس برس"، قرار التأجيل، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسبابه.

وكان جنوب السودان قد أعلن استقلاله عن السودان عام 2011، لكنه دخل في حرب أهلية عام 2013، على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين.

ونص اتفاق السلام الموقع عام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يحتفظ الأول بمنصب الرئيس والثاني بمنصب نائب الرئيس، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات عام 2022، قبل أن تُرجأ مرارًا.

وتجدد التوتر السياسي والعسكري في البلاد عقب توقيف مشار في آذار/ مارس 2025 ووضعه قيد الإقامة الجبرية، واستئناف المعارك بين القوات الحكومية الموالية لكير والميليشيات الموالية لنائبه المعزول.

ومع اقتراب الموعد السابق للانتخابات، تزايدت الشكوك بشأن إمكانية إجرائها، في ظل نقص الاستعدادات اللوجستية. وبحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات سابقًا، لم تصل المعدات اللازمة لتسجيل الناخبين، من أصل 3161 مركزًا مخصصًا لهذه العملية، إلا إلى المراكز الموجودة في عواصم الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث.

وحذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مرارًا من عدم جاهزية البلاد لإجراء الانتخابات.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتبرت اللجنة أن سلسلة من الخطوات السياسية، بينها إقالة نواب الرئيس وغياب دستور، ترقى إلى "انقلاب دستوري"، محذرة من أن إجراء الانتخابات "في مثل هذه الظروف" قد يؤدي إلى "إشعال حرب".

ورغم قرار التأجيل، من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين السبت، وفق الجدول المعلن، على أن يُجرى الاقتراع في 11 شباط/ فبراير، وتُعلن نتائجه في 15 من الشهر نفسه.