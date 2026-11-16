العراق: الزيدي يأمر القوات بدخول معقل لكتائب حزب الله ويحدد مهلة لخروجها منه

أمر رئيس الوزراء العراقي بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر (النصر) التي تسيطر عليها كتائب حزب الله، وحدد مهلة لخروج الكتائب منها على خلفية شبهات تهريب نفط.

عناصر من كتائب حزب الله في العراق (Gettyimages)

أعلنت الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء علي الزيدي أمر بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر (النصر) بمحافظة بابل وسط البلاد، وحدد مهلة لخروج كتائب حزب الله منها، على خلفية شبهات تهريب نفط.

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وقال متحدث الحكومة حيدر العبودي، الإثنين، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "هناك مهلة حُددت للكتائب للخروج من جرف النصر، وهذه المهلة ليست بعيدة".

ولم يحدد العبودي موعد انتهاء المهلة أو دخول القوات المسلحة إلى المنطقة.

وجاءت التوجيهات على خلفية تحقيقات بشأن شبهات تهريب نفط، بدأت إثر تقرير أعدته وكالة الاستخبارات ضمن برنامج إلكتروني لتتبع مؤشرات التهريب.

وعلى إثر التقرير، شكّل الزيدي لجنة تحقيق عليا برئاسة مسؤول أمني في هيئة الحشد الشعبي.

وبحسب العبودي، عاينت اللجنة، الجمعة، 6 مواقع حددها التقرير، ورصدت "تلاعبا واضحا في الأنابيب المارة بالمنطقة" ومحاولات لطمس آثاره.

وأضاف أن اللجنة عثرت على مصفاتين وصهريج وخزانات في المواقع التي شملتها المعاينة.

في المقابل، نفت كتائب حزب الله، الأحد، اتهامات تهريب النفط في جرف الصخر (النصر).

وقالت الكتائب إن المعاينة لم تكشف أي تجاوز على الأنابيب، وإن الخزانات والمعمل الموجودين في المنطقة مخصصان لتوفير الوقود للآليات العسكرية.

وأوضح العبودي، أن رئيس الوزراء وجّه بإحالة الملف والمتهمين إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في التحقيقات.

كما كلّف الأجهزة المختصة بمنع خروج الصهاريج المستخدمة في نقل النفط أو مشتقاته من المنطقة.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن عمليات تعقب شبهات التهريب امتدت إلى مناطق أخرى، مع وجود تنسيق بهذا الشأن مع إقليم كردستان العراق.

وقال إن دخول قوات الجيش إلى مناطق في الإقليم أمر ممكن، من دون الإعلان عن صدور توجيهات لتنفيذ ذلك.

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أمر الزيدي بتشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب النفط.

وعقب استعراض نتائج التحقيقات، السبت، قرر إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة.

وفي إطار جهود مكافحة التهريب، أعلنت شرطة الطاقة العراقية، الجمعة، تشكيل قوة متخصصة جنوبي البلاد لتسيير دوريات وحماية شبكة أنابيب النفط.