العراق يحجب تطبيق تلغرام للحدّ من نشر "التطرّف والتحريض على الفتنة"

حجبت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، تطبيق "تلغرام" بتوجيه من رئيس الحكومة علي الزيدي، مانحة الشركة مهلة 30 يوما لمراجعة المحتوى ومكافحة التطرف والفتنة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحملة الحكومية وإنذار "كتائب حزب الله" لإخلاء معقلها، وبالتوازي مع حظر أردني مماثل.

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، حجب تطبيق تلغرام، بهدف "إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور"، وفي إطار جهود الحدّ من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر "التطرّف والتحريض على الفتنة".

ويعدّ تطبيق تلغرام واسع الانتشار في العراق، إذ تستخدمه المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والفصائل المسلحة الموالية لإيران.

ويأتي هذا القرار في خضمّ حملة حكومية على هذه الفصائل في آخر فصولها توجيه إنذار اليوم إلى كتائب حزب الله لإخلاء أحد معاقلها في وسط العراق، وتوجيه القوات العراقية الحكومية لدخوله.

وأوردت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في بيان، أنها قررت "حجب تطبيق تلغرام في العراق" استنادا إلى توجيه من رئيس الحكومة، علي الزيدي، "على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة".

ويأتي القرار، وفق البيان، "في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحدّ من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلا عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني".

وأشارت إلى أن "الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة"، ومنحت الشركة مهلة 30 يوما لذلك.

ويأتي القرار على وقع تصاعد التوتر بين حكومة الزيدي وفصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران، والذي تعدّ المنصات التابعة له من بين الأنشط إعلاميا عبر تلغرام.

ولمدة طويلة خلال الحرب ضد إيران، التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي في نهاية شباط/ فبراير، وامتدت تداعياتها إلى العراق حيث شنّت فصائل مقربة من إيران هجمات على مصالح أميركية، تعذّر استخدام "تلغرام" في العراق من دون الاتصال بشبكة "في بي إن".

ولم يصدر وقتها أي تعليق بشأن المسألة عن الحكومة العراقية.

وفي آب/ أغسطس 2023، حجبت السلطات العراقية التطبيق لمدة أسبوع، لأسباب متعلقة بـ"الأمن القومي"، ما أثار جدلا واسعا.

وفي إجراء مشابه، أعلنت السلطات الأردنية، الإثنين، حظر تطبيق تلغرام بغية مكافحة "نشر التطرف"، وبعد هجمات دامية في الأردن نسبت إلى متطرفين.