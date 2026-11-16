محادثات لبنانية أميركية حول "يونيفيل" والاعتداءات الإسرائيلية: "على حزب الله أن ينزع سلاحه طوعا"

محادثات بين لبنان وواشنطن حول مرحلة ما بعد انتهاء تفويض قوة "يونيفيل" والأوضاع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، فيما اعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة أنه ينبغي على حزب الله أن ينزع سلاحه "طوعا".

عون مع السفيرين الأميركيين لدى الأمم المتحدة وبيروت، الإثنين (الرئاسة اللبنانية)

اعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الإثنين، من بيروت أنه ينبغي على حزب الله أن ينزع سلاحه "طوعا"، مؤكدا أنه لا يمكن وجود "جيشين" في البلاد.

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وعلى هامش زيارة لبحث ترتيبات ما بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، قال والتز عقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري "لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني"، مضيفا "لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو أن ينزع حزب الله سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعا".

وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، مع والتز، مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الجاري، إلى جانب التطورات في لبنان والمنطقة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون استقبل والتز في بيروت بحضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق لوالتز، إضافة إلى السفير السابق سيمون كرم، رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات الثلاثية.

وأضافت أن اللقاء تناول خصوصا الوضع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما وصفته بعدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق الإطاري.

وأوضحت الرئاسة أن المباحثات شملت المرحلة التي تلي انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، دون أن تورد تفاصيل بشأن الترتيبات التي نوقشت.

لقاءات رسمية

وفي إطار زيارته إلى لبنان، التقى والتز، رئيس الحكومة نواف سلام في مقر رئاسة الحكومة وسط بيروت.

كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة المجلس بعين التينة في العاصمة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري.

ولم تُنشر تفاصيل بشأن نتائج اللقاءين مع سلام وبري.

انسحاب تدريجي

وفي 28 آب/ أغسطس 2025، مدّد مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2790، ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، على أن تبدأ القوة بعد ذلك انسحابا تدريجيا وآمنا يستمر خلال عام 2027.

وتنتشر "يونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتوسعت مهامها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006.

وتشمل مهام القوة مراقبة وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، والإبلاغ عن الانتهاكات، ومساندة الجيش اللبناني في الانتشار جنوب نهر الليطاني.

ويأتي بحث ترتيبات ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وما يطرحه من تحديات أمام تنفيذ القرار 1701، فيما تبرز تساؤلات بشأن تولي الجيش اللبناني المسؤوليات الأمنية في الجنوب وطبيعة الدعم الدولي الذي سيُقدّم له بعد انسحاب القوة الأممية.

وفي 26 حزيران/ يونيو 2026، وقّع لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية، اتفاق "صيغة الإطار"، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها على البلاد بين عامي 2023 و2024، الذي شهد توغلا بريا إسرائيليا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.