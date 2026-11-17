دعا عون حزب الله إلى تسليم سلاحه للسلطات اللبنانية، وحذره من جر البلاد إلى حرب إسرائيلية جديدة "لأن عاقبتها ستكون وخيمة عليه وعلى لبنان والبيئة الشيعية بالأخص".

حذّر الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، حزب الله من جرّ البلاد إلى حرب إسرائيلية جديدة، داعيا الحزب المدعوم من إيران إلى تسليم سلاحه للدولة.

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وقال عون في مقابلة مع قناة عراقية "أعتقد أن الحزب يتمتع بالاهتمام اللازم والخوف على بيئته، فعليه التعامل بعقلانية وواقعية، وعدم جرّ البلاد إلى حرب إسناد ثالثة لأن عاقبتها ستكون وخيمة عليه وعلى لبنان والبيئة الشيعية بالأخص".

واتخذّت الحكومة اللبنانية قرارا بنزع سلاح حزب الله الذي يملك ترسانة أكبر من الجيش اللبناني، عزّزها على مرّ السنين.

وتسبّبت حربان إسرائيليتان في دمار واسع، خصوصا في جنوب البلاد وضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 4300 شخص؛ بحسب السلطات اللبنانية.

وقال الرئيس اللبناني "أي صاروخ يُطلق من جنوب لبنان سيؤدي إلى مزيد من الدمار والتهجير" وسقوط ضحايا.

وتابع "نحن نقول للحزب: أنتم لبنانيون، وأنتم جزء من الدولة. تفضلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية تتكفّل بحماية أبنائها، في الداخل والخارج".

وجدّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأسبوع الماضي رفض تسليم سلاح حزبه ومخرجات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.

وكان من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بزيارة رسمية إلى لبنان للقاء عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والأمني، إلا أنها أرجئت "حتى إشعار آخر"؛ وفق ما أفاد مصدر في السفارة العراقية في بيروت.

وكان من المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات الطاقة والنفط والتبادل التجاري، لا سيما مشروع إعادة تفعيل خط لنقل النفط العراقي عبر سورية إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان، في ظل مساعي بغداد لإيجاد منافذ بديلة لتصدير نفطها بعيدا عن مضيق هرمز المغلق عمليا منذ بدء الحرب.

ويواجه الزيدي بدوره في بلاده معضلة نزع سلاح فصائل مسلحة موالية لإيران.