قال القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو طالب السعيدي "أستطيع أن أجزم وأقولها بضرس قاطع إن الحلم الذي يحلمونه أن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا وإرثنا وجرحانا وشهدائنا".

شدد قيادي في كتائب حزب الله، الثلاثاء، على أن الفصيل المقرّب من إيران لن ينسحب من معقله في جرف الصخر، رغم المهلة التي حددها له رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قبل دخول القوات المسلحة إلى المنطقة الواقعة بوسط البلاد.

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ونظم الفصيل المسلح جولة للصحافيين في جرف الصخر الواقعة إلى الجنوب من بغداد، في ظل تصاعد التوترات بين الكتائب والزيدي.

وأمهل رئيس الوزراء، الإثنين، الكتائب للانسحاب من جرف الصخر قبل أن تدخلها القوات المسلحة، وذلك عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية وقالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة. ونفت الكتائب حصول تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.

وقال القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي "أستطيع أن أجزم وأقولها بضرس قاطع إن الحلم الذي يحلمونه أن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا وإرثنا وجرحانا وشهدائنا".

وتابع "في سجلّنا بتنظيم كتاب حزب الله لا يوجد لدينا اصطكاك عالي المستوى مع الحكومة العراقية أو الأجهزة الأمنية"، مضيفا "نحن وهم حريصون كل الحرص على عدم إراقة الدماء".

ولم تكشف الحكومة رسميا مهلة الانسحاب، لكن مصدرا أمنيا قال إنها تنتهي الجمعة.

ويأتي التوتر بين الطرفين في ظلّ ضغوط من واشنطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقرّبة من طهران، وهو ما تعهّد رئيس الحكومة القيام به منذ تولّيه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر بمباركة أميركية. وفي حين تجاوبت بعض الفصائل مع توجه الحكومة، تتمسّك الكتائب بسلاحها.

ولطالما بذلت الحكومات المتعاقبة في بغداد جهودا مضنية للموازنة بين علاقاتها مع قوتي النفوذ في العراق، أي الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت الكتائب في الأيام الماضية بيانات حادّة النبرة ضد الزيدي، تتهمه فيها بالفساد وبالخضوع لضغوط من السعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وحمّل السعيدي، الثلاثاء، المبعوث الأميركي الخاص للعراق وسورية توم براك مسؤولية "التصعيد"، موضحا "لمّا لم يستطيعوا واقعا لَيّ أذرعنا بمفردة تسليم السلاح، لجأوا لإضعافنا بمفردة أننا... نهرّب النفط".

ولطالما استهدفت فصائل مسلحة موالية لإيران المصالح الأميركية في العراق وأحيانا في المنطقة. وهي كثّفت هجماتها خلال الحرب الأخيرة التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وعقب تولّي الزيدي المنصب، قال مسؤولون عراقيون إنه أبلغهم باستعداده لـ"المواجهة" و"الصدام" مع الفصائل في حال تمسّكت بسلاحها وأصرّت على رفض التعاون.

وقال أحدهم الأسبوع الماضي، إن "المسألة أصبحت شخصية" بين الزيدي والكتائب، لافتا إلى أن القادة السياسيين يعملون على تهدئة التوتر.

وكانت حكومة الزيدي أمهلت أساسا الفصائل حتى 30 أيلول/ سبتمبر لتسليم سلاحها، قبل أن تحدد مهلة جديدة ممددة تنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2027 مع استمرار المفاوضات مع الفصائل.

وقال السعيدي "حصلت تفاهمات في نهاية الشهر التاسع (أيلول/ سبتمبر)" بشأن سلاح الكتائب، مضيفا "وقّعنا على وثيقة لكن الحكومة ترفض (...) أن تُظهرها".