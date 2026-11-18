أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة الرياض، في ظل تصاعد الهجمات العسكرية وتفاقم المواجهات الميدانية في اليمن.

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ مُجنّح من طراز "كروز" أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة الرياض، في تطور يأتي وسط تصاعد الهجمات وتجدّد المواجهات العسكرية في اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف السعودي، تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن قوات التحالف اعترضت ودمّرت صاروخ كروز أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه منطقة الرياض، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الهجوم.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية، بعدما انهارت في تموز/يوليو الهدنة التي استمرت منذ عام 2022، وسط اتساع رقعة المعارك منذ أيلول/سبتمبر.

وكثّف الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف ومنشآت نفطية ومدنية وعسكرية داخل السعودية، فيما حققوا تقدما ميدانيا في محافظة لحج اليمنية، وسيطروا على مناطق تبعد نحو 60 كيلومترا عن مدينة عدن.

ويعود النزاع اليمني إلى عام 2014، حين سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية في العام التالي دعما للحكومة المعترف بها دوليا، التي اتخذت من عدن مقرا مؤقتا لها.

وبحسب الأمم المتحدة، أسفر تجدد القتال منذ استئنافه عن مقتل أكثر من 1600 شخص، فيما اضطر أكثر من 300 ألف آخرين إلى النزوح من منازلهم.