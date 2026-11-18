تحطمت طائرة مروحية من طراز "بلاك هوك" في الأردن، الأربعاء، وأُصيب خمسة عسكريين أحدهم إصابته خطيرة، فيما قالت القوات المسلحة في بيان إن الحادثة جرت خلال تدريب.

صورة توضيحية لطائرة مروحية عسكرية في أثناء تدريب في الزرقا بالأردن (Getty Images)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، إصابة 5 من أفرادها إثر تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" إبان تنفيذ تمرين عسكري.

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وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، إن المصابين نُقلوا إلى "مستشفى الملكة علياء العسكري" لتلقي العلاج، موضحة أن الإصابات راوحت بين "واحدة شديدة وأربع خفيفة".

وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للمصابين، وتحرص على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ودعت المواطنين إلى "عدم تداول الشائعات"، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي بيان سابق، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة أن المروحية تعرضت لـ"حادث تحطم" خلال التمرين.

وأضاف أن الفرق المختصة "باشرت إجراءات الاستجابة للحادث، واتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف".

ولم يحدد البيانان موقع التحطم أو أسبابه، أو العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.