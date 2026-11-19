من المقرر أن تبدأ القوات العراقية الانتشار في جرف الصخر، الجمعة، تنفيذا لقرار حكومي بتشكيل قيادة أمنية في المنطقة، فيما ترفض كتائب حزب الله الانسحاب منها رغم المهلة التي حددها رئيس الحكومة علي الزيدي، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.

أعلنت القوات المسلحة العراقية أنها ستبدأ الجمعة الانتشار في منطقة جرف الصخر، معقل كتائب حزب الله، بحسب الناطق الرسمي، بعدما أعطى رئيس الحكومة علي الزيدي الفصيل المسلح المقرب من إيران مهلة للانسحاب من المنطقة.

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وأتى ذلك بعدما أعلنت الكتائب أن أمينها العام التقى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وبحثا في التوترات بشأن جرف الصخر مع قرب انقضاء مهلة الزيدي.

وأعطى الزيدي الكتائب مهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية، قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة. ونفت الكتائب حصول تهريب، متهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها كما تريد واشنطن.

وأصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة بيانا الخميس، جاء فيه بناء على توجيهات القائد العام، علي الزيدي، "صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف النصر"، على أن يضم قوات من الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل عراقية مسلحة بعضها موالٍ لإيران.

وأضاف أن المقر سيبدأ عمله عند السادسة من صباح الجمعة (03,00 ت غ)، على أن "يمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته".

وتعقيبا على هذا الاعلان، قال مصدر في كتائب حزب الله لوكالة "فرانس برس"، "لن نغادر حتى لو دخلت القوات الحكومية".

وكانت الكتائب قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن أمينها العام، أبو حسين الحميداوي، التقى قاآني بحضور الأمين العام لمنظمة "بدر"، هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، دون أن تحدد زمان الاجتماع أو مكانه.

وأوضحت أنه "جرى التشاور بشأن الأزمة"، وأن الحميداوي "وصف النتائج بالجيدة".

وكان مصدران سياسيان عراقيان قالا لـ"فرانس برس" الثلاثاء إن قاآني التقى الزيدي الإثنين في بغداد، وبحثا في التوتر بشأن منطقة جرف الصخر.

وتولى قاآني قيادة فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري، عقب اغتيال سلفه قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/ يناير 2020، وقد زار العراق مرارا منذ ذلك الحين، لكن يندر الإعلان عن ذلك رسميا.

وتصاعد التوتر بين الزيدي والكتائب في الأسابيع الماضية بشأن جرف الصخر.

ونظمت الكتائب حزب الله جولة لوسائل إعلام في المنطقة الثلاثاء، قال القيادي في الكتائب، أبو طالب السعيدي، خلال الجولة إن الفصيل لن ينسحب من جرف الصخر "ولو على أجسادنا"، مؤكدا في الوقت عينه رفض "إراقة الدماء" مع الحكومة العراقية.

وتضغط واشطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقربة من طهران، وهو ما تعهد الزيدي بالقيام به منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر بمباركة أميركية، وفي حين تجاوبت بعض الفصائل مع توجه الحكومة، تتمسك الكتائب بسلاحها.

وحددت الحكومة للفصائل مهلة لتسليم السلاح تنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2027.