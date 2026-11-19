التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، في الرياض، الخميس، لبحث التعاون العسكري والتطورات الإقليمية، بالتزامن مع إعلان التحالف السعودي التعامل مع تهديد صاروخي حوثي استهدف العاصمة.

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، في العاصمة الرياض، في ظل تصاعد المواجهة مع جماعة الحوثيين اليمنية، وتواصل الهجمات التي تستهدف مواقع داخل السعودية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، ولا سيما التعاون في المجالات العسكرية، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن ما جرى بحثه.

ويأتي اللقاء في وقت تواجه فيه السعودية هجمات متواصلة ينفذها الحوثيون، المدعومون من إيران، وتستهدف مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية في أنحاء السعودية.

وفي تطور ميداني، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم، التعامل مع تهديد صاروخي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، مشيرًا إلى سقوط شظايا تسببت بأضرار مادية في العاصمة.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس"، إن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية يجري حصرها، وذلك عقب سماع دوي انفجار قوي في الرياض.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها على أمن المملكة والمنشآت الحيوية فيها.