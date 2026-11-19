قدّر الرئيس اللبناني جوزاف عون خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي بنحو 620 مليون دولار، ولا سيما في المناطق الحدودية، مؤكدا ضرورة دعم تعافي القطاع لضمان بقاء سكان الجنوب في أراضيهم.

صورة توضيحية لمزارع لبناني وسط حقله، بلغت خسائر الزراعة نحو 620 دولارا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل (Getty Images)

قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الخميس، إن خسائر القطاع الزراعي في بلاده جراء العدوان الإسرائيلي بلغت نحو 620 مليون دولار، ولا سيما في المناطق الحدودية.

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جاء ذلك خلال استقباله في القصر الجمهوري ببعبدا وفدا من وزراء الزراعة العرب، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، وبحضور وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأكد عون أن تعافي القطاع الزراعي ضروري لتمسّك أهالي الجنوب بأراضيهم وبقائهم فيها، مشيدا في حديثه بالإستراتيجية الوطنية للقطاع للفترة 2026–2035 لتطويره وتوجيه الاستثمارات فيه.

وجدد دعوته إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على غرار الاتحاد الأوروبي، إذ دعا إلى تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين لبنان وسورية والأردن والعراق.

وطلب عون من "فاو" دعم إعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، خصوصا في سياق تبادل شهادات الصحة النباتية إلكترونيا، وتسريع عبور المنتجات الزراعية.

اتفاق زراعي رباعي

وقال هاني إن الوزراء المعنيين سيعقدون اجتماعين لبحث تفعيل الاتفاقية الزراعية الرباعية، التي وقعت عليها الأطراف في سورية عام 2023، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وتشمل المباحثات تسهيل التجارة والإجراءات الحدودية، وتبادل الخبرات في الأبحاث الزراعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وفق هاني.

ورأى وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، أن التكامل يعزز الأمن الغذائي، فيما أعرب نظيره العراقي، عبد الرحيم الشمري، عن تطلعه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي أو توسيع التعاون بين الدول الأربع.

فيما أكد وزير الزراعة السوري، باسل السويدان، أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرة اللبنانية في تسويق المنتجات الزراعية.

وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم الدخيري، إلى استعداد الجامعة العربية لدعم التكامل الزراعي والاستثماري بين الدول المعنية.

وأعرب الممثل الإقليمي لمنظمة "فاو" في الشرق الأدنى عبد الكريم الواعر عن أمله في تعميم التجربة على دول أخرى.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان رغم اتفاق "صيغة الإطار" المموقع عليه بوساطة أميركية في 26 حزيران/ يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.