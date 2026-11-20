أعلنت السعودية اعتراض صاروخ بالستي وطائرتين مسيرتين أُطلقت باتجاه جنوب أراضيها، في أحدث هجوم ضمن سلسلة ضربات حوثية استهدفت خلال الأسابيع الماضية منشآت حيوية ومواقع عسكرية وبنية تحتية في البلاد.

مسلحون من قبيلة مراد يحتشدون دعمًا للسعودية والحكومة اليمنية المدعومة منها، في محافظة مأرب، يوم 7 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

أعلنت السعودية، فجر اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي وطائرتين مسيرتين أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من أراضيها، في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن ضد أهداف سعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية، تركي المالكي، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا بالستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى تدمير الطائرتين المسيرتين اللتين أُطلقتا أيضًا باتجاه المنطقة ذاتها. وأُعلن لاحقًا زوال التهديد.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الهجمات الحوثية على مواقع حيوية داخل السعودية، شملت مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية وبنية تحتية نفطية، وسط اتساع رقعة المواجهة منذ تجدد الهجمات في تموز/يوليو الماضي.

وفي أحدث هذه الهجمات، أفادت السلطات السعودية، يوم الخميس، بتعرض برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض لأضرار طالت عدة طوابق، جراء هجوم نُسب إلى الحوثيين.

كما تعرض برج تابع لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" لأضرار مطلع الشهر الجاري، إثر ضربة نفذها الحوثيون المدعومون من إيران.

وكان هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد أسفر، بحسب السلطات السعودية، عن مقتل 14 شخصًا وإصابة المئات، وأدى إلى تعليق حركة الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.

وبحسب البيانات السعودية، ارتفع عدد القتلى في الهجمات الحوثية على السعودية منذ أيلول/سبتمبر إلى 26 شخصًا، بينهم 23 قضوا في هجمات استهدفت مطارات سعودية.