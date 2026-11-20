شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة غارتين على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف المنصوري ومجدل زون وبني حيان، وتحليق مسيّرات فوق بيروت والزهراني؛ في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارتين استهدفتا بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما طال قصف مدفعي بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شنّ غارتين منفصلتين على بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي المنصوري ومجدل زون.

واستهدف القصف المدفعي بلدة بني حيان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي برعشيت في محافظة النبطية.

وتزامن القصف مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق منطقة الزهراني في قضاء صيدا جنوبي لبنان، وتحليق مسيّرة على علو متوسط فوق العاصمة بيروت.

وتأتي هذه الهجمات ضمن اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقًا إطاريًا بوساطة أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

إلا أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق في جنوبي لبنان، وشن هجمات أسفرت منذ بدء عدوانها في 2 آذار/ مارس الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 4 آلاف و390 شخصًا، وفق وزارة الصحة اللبنانية، ونزوح أكثر من مليون شخص.