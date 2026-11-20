دخلت قوات حكومية عراقية الجمعة إلى منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، معقل "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران، بموجب تسوية تجنب الصدام؛ وسط تأكيد الكتائب عدم انسحابها وتعاونها الأمني.

قوات أمنية عراقية خلال افتتاح مقر قيادة جديد، بهدف الإشراف على العمليات الأمنية في منطقة جرف الصخر (Getty Images)

دخلت قوات حكومية عراقية إلى منطقة جرف الصخر، المعقل الرئيسي لفصيل" كتائب حزب الله" المدعوم من إيران في وسط العراق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن قوات من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، قد عبرت أول نقطة تفتيش تابعة لكتائب حزب الله في جرف الصخر جنوب بغداد، حيث كان مقاتلو المجموعة لا يزالون منتشرين.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن "القطعات الأمنية المشتركة بدأت بالدخول إلى منطقة جرف النصر لإعادة الانتشار".

وأعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، افتتاح مقر لقيادة القوات المشتركة في منطقة "جرف النصر" بمحافظة بابل وسط البلاد وبدء إعادة انتشار الوحدات العسكرية والأمنية فيها، تمهيدا لفتح الطرق وعودة النازحين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مسؤولون عسكريون وأمنيون في "جرف النصر"، بينهم قائد المقر أحمد حاتم حميد، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، ورئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، وقادة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة.

وأشار مصدر في فصيل عراقي آخر مقرّب من إيران، أمس الخميس، إلى التوصل إلى تسوية تتيح انتشار قوات حكومية، مشدّدا على أنه "لن يكون هناك صدام معها".

ولفتت مصادر أخرى إلى أن التسوية تمّت برعاية ايرانية، ولا تعني بالضرورة انسحاب الكتائب.

وتتواجد كتائب حزب الله في جرف الصخر منذ أكثر من عقد، بعدما ساهمت في استعادة المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وتأتي التطورات الأخيرة في ظلّ ضغوط من واشنطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقرّبة من طهران، وهو ما تعهّد رئيس الحكومة، علي الزيدي، القيام به منذ تولّي منصبه قبل أكثر من ستة أشهر بمباركة أميركية.

وفي حين تجاوبت بعض الفصائل مع توجه الحكومة، تتمسّك الكتائب بسلاحها.

وأعلنت حكومة الزيدي أن قواتها ستدخل جرف الصخر، وأعطت الكتائب مهلة للانسحاب من المنطقة، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية، وقالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة.

ونفت الكتائب حصول تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية، للضغط عليها، كي تتخلّى عن سلاحها كما تريد واشنطن.

وستضم القوات الحكومية بالإضافة إلى الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، لواءين من الحشد الشعبي، وهو تحالف تشكل في العام 2014 لقتال تنظيم داعش، قبل أن يصبح رسميا جزءا من المؤسسة العسكرية، ويضم ألوية تابعة للفصائل المسلحة، وضمنها كتائب حزب الله.

وبعد دخول القوات، اليوم الجمعة، قال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية، سعد معن، للتلفزيون الرسمي، إن هناك "تعاونا كبيرا جدا مع الأخوة في الحشد الشعبي والألوية 45 و46 و47"، وهي الألوية التابعة للكتائب ضمن الحشد، الذي أعلن أنه سيقوم "بعملية تبديل القطعات العسكرية".

وقال مصدر في "كتائب حزب الله"، بأن الفصيل "منح الحكومة مخرجا من المأزق الذي أوجدته"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يغادر جرف الصخر.