أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيّرة تابعة للاحتلال انفجرت على سطح منزل في حي الدير بالنبطية الفوقا، فيما انفجرت مسيّرة أخرى، فجر اليوم، في محيط منطقة التعاونية ببلدة شوكين في قضاء النبطية.

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على بلدات في جنوبي لبنان، حيث قصفت قواته أطراف بلدات في قضاء النبطية، وأطلقت النار من أسلحة رشاشة في قضاءَي النبطية وبنت جبيل، وجرفت أشجار زيتون في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيّرة تابعة للاحتلال انفجرت على سطح منزل في حي الدير بالنبطية الفوقا، فيما انفجرت مسيّرة أخرى، فجر اليوم، في محيط منطقة التعاونية ببلدة شوكين في قضاء النبطية.

وفي قضاء النبطية أيضا، رُصد تحرّك لآليات الاحتلال في بلدة زوطر الشرقية، تزامنا مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة داخل أحيائها، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أن أطراف بلدات ميفدون وزوطر والنبطية الفوقا تعرّضت، ليل الجمعة – السبت، لقصف مدفعي متقطّع، فيما نفّذت قوات الاحتلال تفجيرا بين بلدتي زوطر وكفرتبنيت.

وفي قضاء بنت جبيل، أطلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة برعشيت، بالتزامن مع تحرّك آلياتها عند أطراف البلدة.

وفي قضاء مرجعيون، جرّفت قوات الاحتلال، ليلا، أشجار زيتون في تلة الشريقة ببلدة الخيام، وسط سماع أصوات آليات عسكرية في محيط المنطقة، وفق الوكالة.

وتتواصل اعتداءات الاحتلال في جنوبي لبنان منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، رغم التفاهم الإطاري الذي توصّل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية في حزيران/يونيو 2026.

وينصّ التفاهم على انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني فيها وتولّيه المسؤولية الأمنية. ولا تزال قوات الاحتلال تسيطر على مناطق في جنوبي لبنان، فيما تتواصل اعتداءاتها على البلدات الحدودية وسكّانها.