أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن استكمال استقلال لبنان يواجه عقبتين أساسيتين هما الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، ورافضا أن يكون لبنان رهينة لأي من المشروعين الإسرائيلي والإيراني.

قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في كلمة مساء السبت بمناسبة عشية عيد الاستقلال، إن استكمال الاستقلال يواجه عقبتين أساسيتين: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني، ولا يجوز الاحتفال بالاستقلال وأرضنا لا تزال تحت الاحتلال، وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة.

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وجاءت تصريحات عون خلال الاحتفال الذي أقيم مساء السبت لرفع العلم اللبناني على الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب في جبل لبنان، الذي دعت إليه بلدية ضبيه وذوق الخراب وعوكر وحارة البلانة لمناسبة عيد العلم.

وقال عون خلال كلمته إن: "استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين، متلازمتين مترابطتين متفاعلتين بالكامل: الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديدا من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية".

وأضاف قائلا: "لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة، فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال، وأهلنا لم يعودوا جميعا إلى بيوتهم، وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها. ولا يجوز أن نتحدث عن استعادة الثقة، فيما مواطنون لا يستطيعون استعادة جنى أعمارهم، وشباب يبحثون عن مستقبلهم خارج وطنهم، وعائلات لا تعرف كيف تواجه الغد".

وأشار عون إلى مواجهته "حملة من قبل قوى في إسرائيل تدعو إلى استمرار احتلال أرضنا لأننا قلنا لهم علنا ومباشرة: انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان، أوقفوا اعتداءاتكم، وأعيدوا أسرانا، عليكم أن تدركوا أن أهل الجنوب هم أبناء هذه الأرض".

وتابع عون قائلا: "أقول لمن يعتقد أن استمرار الاحتلال واستخدام القوة يمكن أن يوفرا الأمن: الاحتلال لا يصنع أمنا، والدمار لا يصنع سلاما. انسحبوا الآن، ونحن الضمانة الوحيدة الأكيدة لأمننا واستقرار حدودنا وسيادتنا الكاملة على أرضنا كلها".

وتوجه رئيس الجمهورية إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان بالقول: "نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران، كما مع سائر الدول؛ لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى. ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده".

وقال: "نرفض أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين (الإيراني والإسرائيلي). ولمن يراهن على انقسام اللبنانيين، أقول للجميع في الداخل والخارج لا تخطئوا في حساباتكم".

وأشار إلى أن " الأزمتين ، تستدعي كل منهما الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد. وفي الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن. وخصوصا الجنوب وأهله الذين يدفعون منذ عام 1969 أثمان حروب متلاحقة، جيلا بعد جيل".

وأضاف قائلا: "حملنا مشروعا إنقاذيا يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معا. لا احتلال إطلاقا نهائيا وأبدا. ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أيا كان هذا الخارج"، مشددا على أن " إنقاذ لبنان الضروري والحيوي والمصيري لمنطقته وللعالم، لا يكون إلا بحل متلازم ومتزامن للاحتلال والاختلال معا".

ورأى عون أن "الدبلوماسية ليست استسلاما، والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة. فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية".

ولفت عون إلى أن "الجيش اللبناني يحمي كل لبنان وكل لبناني. والدولة، بدستورها وقوانينها، وحدها تضمن الحريات والحقوق لكل المواطنين ولكل الجماعات اللبنانية، فلا يهوّل أحد على أحد".

وقال إن: "ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن".

وأضاف قائلا: "رغم كل ما أصاب استقلالنا، لا بديل للبنانيين عن وطنهم، ولا بديل لهذا الوطن عن دولة تحمي استقلاله وتصون سيادته".

ويذكر أن لبنان يحتفل بذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، بعد أن نال استقلاله في العام 1943.