يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان عبر القصف والتوغلات وعمليات الهدم والتجريف، في وقت يضع فيه الرئيس جوزيف عون إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وبسط سلطة الدولة على رأس أولويات المرحلة، وسط استمرار التوتر على الحدود الجنوبية.

كثفت القوات الإسرائيلية، الأحد، قصفها المدفعي وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة جنوب لبنان، بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية وتوغلات محدودة، فيما تصدر ملفا الاحتلال الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة خطاب الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية عيد الاستقلال.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق تقع بين البلدات المحتلة والعمق اللبناني، على مسافات تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين، ولا سيما الأودية ومناطق الغطاء النباتي، وامتد من محيط زوطر الشرقية ووادي الليطاني، مرورا بوادي الحجير والسلوقي، وصولا إلى وادي زبقين ووادي حسن وأطراف بيوت السياد.

كما شهدت الساعات الماضية تفجيرات في وطى الخيام، وغارتين جويتين على كفرتبنيت، وأخرى على القنطرة، إلى جانب قصف مدفعي متقطع استهدف أطراف ميفدون وزوطر والنبطية الفوقا، فيما تحركت آليات عسكرية إسرائيلية في زوطر الشرقية، وسط أنباء عن عمليات هدم وتجريف، بالتزامن مع تحليق للطيران الإسرائيلي.

وسجلت كذلك توغلات محدودة في محيط شبعا وكفر شوبا، في إطار تحركات عسكرية تركزت على الأودية والمناطق الفاصلة بين مواقع انتشار القوات الإسرائيلية والعمق اللبناني.

وبحسب المصادر، يأتي هذا التصعيد بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهدوء النسبي، ويعكس توجهاً لتوسيع ما تصفه إسرائيل بـ"خط الأمان" داخل الأراضي اللبنانية.

سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استكمال استقلال لبنان لا يزال يواجه عقبتين أساسيتين، هما استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، ووجود سلاح وقرار خارج سلطة الدولة.

ودعا عون إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وإعادة الأسرى، مشدداً على رفض استمرار الاحتلال، ومؤكدا أن الاحتلال لا يصنع الأمن، وأن الدولة اللبنانية هي الضمانة لحماية الحدود وتحقيق الاستقرار.

ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تجدد التأكيدات اللبنانية على ضرورة إنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة، في وقت تتواصل فيه الغارات والقصف وعمليات الهدم والتجريف في مناطق جنوب لبنان.