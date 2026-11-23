مسؤولون لبنانيون يستنكرون اقتحام الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي لمدرسة في قرية دبل، ووصف سلام ذلك بأنه "انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال"، فيما ادعى مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش "يفحص ما إذا كانت قد حصلت على الموافقات اللازمة".

أثار اقتحام الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، لمدرسة في قرية دبل الحدودية جنوبي لبنان، استنكارا من مسؤولين لبنانيين ومن بلدية القرية. فيما ادعى مسؤول أمني إسرائيلي أن الاقتحام حصل قبل أشهر، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "يفحص ما إذا كانت واوية قد حصلت على الموافقات اللازمة في هذه الفترة الحساسة".

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ونشرت واوية تسجيلا تضمن مشاهد لها أمام مدرسة قرية دبل الحدودية، والتي تقع ضمن مناطق احتلتها إسرائيل في الحرب الأخيرة.

وانتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في بيان، "اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية، وزج التلامذة في استعراض عسكري ودعائي".

ووصف هذا الاقتحام بأنه "انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال"، مضيفا "لا يحقّ لقوة احتلال أن تستغلّ أطفالنا لتجميل صورة احتلالها أو فرض سطوتها على أهلنا في الجنوب".

فيما ادعى مسؤول أمني إسرائيلي لموقع "واللا"، أن الاقتحام كان قبل أشهر أثناء مشاركة واوية في جولة عسكرية آنذاك. وأضاف "في أعقاب ذلك قررت على ما يبدو نشر تغريدة ومقطع فيديو للتضامن مع يوم الاستقلال اللبناني، لكن ذلك تسبب في الواقع بعاصفة دبلوماسية. ويفحص الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت (واوية) قد حصلت على الموافقات اللازمة خلال فترة حساسة لنشر المحتوى المذكور".

وبعيد نشر الفيديو، استنكرت بلدية دبل ما أثاره من "ردود فعل واتهامات طالت" أهالي البلدة، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تتهمهم بـ"العمالة".

وأوضحت البلدية في بيان، أن الزيارة لم تحصل بمناسبة عيد الاستقلال بل حصلت قبل نحو شهر "من دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة".

ودافعت البلدية عن بقاء سكانها فيها الذي لم يكن "قبولا بالاحتلال، بل تعبيرا عن تمسّكنا بأرضنا اللبنانية ورفضنا اقتلاعنا منها".

وتعدّ دبل واحدة من بضع قرى حدودية بقي سكانها فيها على مدى العامين الماضيين، رغم أوامر الإخلاء الاسرائيلية التي ترافقت مع توغل وعمليات عسكرية جنوبي لبنان.

ويجد أهالي هذه القرى الحدودية أنفسهم منقطعين عن سائر مناطق البلاد ويعتمدون إلى حدّ كبير على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم.

وقالت البلدية في بيان "اخترنا البقاء في أرضنا والتمسّك ببيوتنا وجذورنا رغم الأخطار والتضحيات".

واستنكرت وزيرة التربية ريما كرامي في بيان "هذا الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها".

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل الجيش الإسرائيلي منطقة يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.