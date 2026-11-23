بحث الزيدي مع السيسي في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، "تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بقصر الاتحادية في العاصمة القاهرة؛ وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأوضح البيان أن الزيدي بحث مع السيسي "تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ووصل الزيدي إلى مصر في وقت سابق الإثنين، على رأس وفد رفيع المستوى، وكان في استقباله نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وقالت الرئاسة المصرية إن هذه أول زيارة رسمية للزيدي إلى البلاد.

ووفق المكتب الإعلامي، يترأس الزيدي خلال الزيارة اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، ويزور مقر جامعة الدول العربية للقاء أمينها العام نبيل فهمي، وإلقاء كلمة أمام المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

ويتضمن برنامج الزيارة توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون الثنائي في قطاعات عدة، إلى جانب لقاء رجال أعمال ومستثمرين مصريين، وزيارة عدد من المواقع.

وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت، الأحد، أن الزيدي سيوقع مع مدبولي محضر الدورة الرابعة للجنة المشتركة، وأن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات اقتصادية وتجارية ومالية.

وأشارت الوزارة إلى مباحثات بشأن تزويد مصر بنحو 10 ملايين برميل من النفط العراقي، وإيجاد منافذ ومسارات بديلة عن مضيق هرمز، دون أن تحدد ما إذا كانت الكمية إجمالية أم مخصصة لفترة زمنية معينة.