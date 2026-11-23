انفجرت مخلفات حربية إسرائيلية قرب سيارة مواطن لبناني خلال تفقده كرم زيتون في محافظة النبطية، ما أدى إلى نقله وشخص آخر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شخصان اليوم الإثنين بعد انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي جنوبي لبنان، فيما تعرضت بلدات ومناطق عدة لقصف مدفعي إسرائيلي.

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وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان نقل جريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب بالقرب من سيارة أحد المواطنين في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي، صباح الإثنين، في أثناء تفقد أحد المواطنين حقل زيتون بسيارته في حي الجامعات.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، ذكرت الوكالة أن الاحتلال استهدف وادي زبقين في قضاء صور بقصف مدفعي باستخدام الأعيرة الثقيلة.

وكذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، وجاء ذلك بالتزامن مع إقدام القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل داخل البلدة في ظل استمرار الاعتداءات والتوغلات في المنطقة.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت إسرائيل أطراف بلدة برعشيت بقصف مدفعي متقطع.

وخلال ساعات الليل، طال قصف مدفعي إسرائيلي وادي الحجير ووادي زبقين ووادي السلوقي، وأطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في النبطية.

التنصل من الاتفاق

وتستمر اعتداءات إسرائيل جنوبي لبنان رغم توقيع اتفاق "صيغة الإطار" في 26 حزيران/ يونيو الماضي، ينص على انسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي المحتلة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

وبدأ تنفيذ انسحاب إسرائيلي محدود من مناطق تجريبية خلال تموز/ يوليو الماضي، دون أن يمتد إلى مناطق أخرى.

وتتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق، عبر مواصلة الغارات والتفجيرات وأعمال التجريف، وعدم استكمال الانسحاب من الأراضي التي تحتلها.