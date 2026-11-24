تتجدد الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن السيطرة على النفط والحقول والإيرادات والمنافذ الحدودية، في ظل مساعي الحكومة الاتحادية لفرض سلطتها على موارد الإقليم، بما يشمل العقود النفطية والغازية والمناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك.

أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، السلطات الاتحادية بتولي إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان شبه المستقل ووجّه وزارة النفط بإدارة الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة القوات الأمنية الكردية في أربع محافظات، عقب تحقيق في تهريب نفط بشركة نفط الشمال الحكومية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حملة أوسع يشنها الزيدي على تهريب النفط. وتعيد كذلك فتح نزاعات قائمة منذ فترة طويلة ​بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن السيطرة على النفط والأموال والأراضي والتجارة.

الحق في بيع النفط

تقول بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير ‌الخام العراقي، لكن إقليم كردستان العراق ظل لسنوات يصدر الخام على نحو مستقل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

ورفع العراق في 2014 دعوى تحكيم على تركيا أمام غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، والتي أمرت أنقرة في 2023 بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق عن صادرات غير مصرح بها بين 2014 و2018. وأوقفت تركيا خط الأنابيب، مما أوقف بدوره تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا لمدة عامين ونصف العام.

واستؤنفت التدفقات في أيلول/ سبتمبر 2025 بموجب اتفاق مؤقت بين ​بغداد وحكومة إقليم كردستان ومعظم المنتجين الأجانب العاملين في الإقليم شبه المستقل. ونص الاتفاق على أن يسلم الإقليم الخام إلى شركة "سومو".

ووقعت تركيا والعراق في آب/ أغسطس اتفاقا لمدة عام ​يتيح استمرار استخدام خط الأنابيب بعد انتهاء الاتفاق السابق بين الجانبين. ويغطي الاتفاق طاقة قدرها 750 ألف برميل يوميا، في وقت تتفاوض فيه الحكومتان ⁠على اتفاق طويل الأجل.

وتظهر بيانات تركية أن متوسط صادرات الخام العراقي إلى ميناء جيهان بلغ نحو 370 ألف برميل يوميا في تشرين الأول/ أكتوبر.

العقود مع الشركات الأجنبية

بدأت حكومة إقليم كردستان توقيع عقود ​لتقاسم الإنتاج مع شركات نفط أجنبية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003. لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، وأمرت بتسليم إنتاج ​النفط إلى بغداد، وأذنت لوزارة النفط الاتحادية بالسعي إلى إبطال العقود التي وقعها الإقليم. ورفضت حكومة الإقليم القرار، وظلت العقود محل تقاض أمام المحاكم العراقية.

وتجاوز اتفاق التصدير المؤقت لعام 2025 النزاع الأساسي بشأن العقود، إذ نص على منح المنتجين 16 دولارا للبرميل بصورة مؤقتة لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، لحين إجراء مراجعة مستقلة لتكاليف الإنتاج.

ولم تنضم شركة "دي.إن.أو" النرويجية، أكبر منتج في إقليم كردستان، إلى الاتفاق واستمرت في بيع إنتاجها لمشترين محليين بخصم عن الأسعار العالمية.

الميزانية والرواتب

يعتمد العراق ​على مبيعات النفط الخام في أكثر من 90% من إيراداته. وتعول حكومة إقليم كردستان على التحويلات من الميزانية الاتحادية لدفع رواتب موظفي القطاع العام.

لكن بغداد أخّرت أو حجبت هذه التحويلات، متهمة السلطات ​الكردية بعدم تسليم كميات النفط والإيرادات المتفق عليها. وفي المقابل، تقول حكومة الإقليم إن بغداد لم تدفع حصتها بالكامل.

وواجه موظفو القطاع العام في كردستان العراق تأخيرات متكررة في صرف الرواتب خلال فترة توقف خط الأنابيب والنزاع المرتبط ‌بالميزانية، بينما تعرضت ⁠حكومة الإقليم لضغوط متزايدة لتمويل الخدمات العامة.

كركوك والمناطق المتنازع عليها

أمر القرار الصادر الثلاثاء وزارة النفط بإدارة الحقول التي قال إنها تخضع لسيطرة أمن إقليم كردستان في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى.

وتقع كركوك الغنية بالنفط خارج الحدود الرسمية لإقليم كردستان لكن كلا الطرفين يطالب بالسيطرة عليها. وسيطرت قوات كردية على المحافظة في 2014، قبل أن تنتزع القوات الاتحادية السيطرة عليها في 2017 بعد أن أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال.

تأثير خطوط الأنابيب

تمنح شبكة خطوط الأنابيب الكردية حكومة الإقليم نفوذا على صادرات النفط من شمال العراق. وبعد أن أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تقييد حركة الشحن بشدة ​عبر مضيق هرمز، تراجع إنتاج العراق النفطي وصادراته ​تراجعا حادا.

وطلبت بغداد نقل النفط الخام الاتحادي ⁠من كركوك عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاضعة لسيطرة الإقليم إلى تركيا. وقال مسؤول كبير في حكومة الإقليم إنه لن تمر "قطرة نفط واحدة" ما لم تقدم بغداد تسهيلات بالدولار للواردات وضمانات أمنية لشركات النفط.

وتوصلت بغداد وحكومة إقليم كردستان في آذار/ مارس إلى اتفاق لنقل نفط كركوك عبر شبكة الخطوط الكردية إلى ميناء ​جيهان. وأعاد العراق، بصورة منفصلة، تشغيل خط أنابيب اتحادي يربط كركوك بجيهان، وكانت الصادرات عبر هذا المسار توقفت في 2014 عقب هجمات متكررة شنها ​تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال وزير النفط ⁠العراقي في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن الضخ عبر هذا المسار الذي جرى إصلاحه بدأ بمعدل 120 ألف برميل يوميا، مع وجود خطط لزيادة التدفقات تدريجيا إلى 500 ألف برميل يوميا.

الحدود والجمارك

تمثل المنافذ الحدودية مصدرا مهما للإيرادات غير النفطية لحكومة إقليم كردستان. وأدخلت بغداد هذا العام نظاما إلكترونيا للجمارك يتيح لها مراقبة الواردات والإيرادات في الإقليم، وهي خطوة اعتبرتها حكومة الإقليم تقويضا لاستقلالها. واتهمت بغداد أيضا بفرض حصار خانق عبر ⁠تقييد وصول المتعاملين ​إلى الدولار.

وقرر الزيدي تسليم جميع المنافذ الحدودية في الإقليم إلى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية.

الغاز

اتهمت حكومة إقليم كردستان في ​آب/ أغسطس شركتي "دانة غاز" و"كريسنت بتروليوم" بمخالفة التزاماتهما التعاقدية، بعد بدء توريد الغاز من حقل خور مور إلى وزارة الكهرباء العراقية من دون موافقتها. وكانت الشركتان بدأتا تزويد محطة كهرباء كركوك بنحو 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا لمدة عام.

وقالت حكومة ​الإقليم إن القرار اتخذ بصورة أحادية وخارج الإطار التعاقدي المنظم للمشروع.

ونفت الشركتان ارتكاب أي مخالفة، وقالتا إن حكومة الإقليم كانت على علم بالاتفاق منذ كانون الثاني/ يناير.