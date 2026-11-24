يتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية لتأمين استمرار الوجود الأممي في الجنوب، على وقع تباينات داخلية بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ومستقبل قوات اليونيفيل.

تواصل إسرائيل اعتداءاتها على بلدات جنوب لبنان، عبر سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النيران الرشاشة، إلى جانب عمليات تفجير المنازل وإحراقها، في ظل استمرار الخروقات الميدانية واتساع الأضرار التي تطال القرى والمناطق السكنية.

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وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات على عدد من البلدات الجنوبية، استهدفت إحداها بلدة كفر تبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طاول محيط المدينة الكشفية عند أطرافها. كما استهدف القصف أطراف زوطر الشرقية باتجاه عين السماحية، ومحيط بلدة ميفدون في قضاء النبطية.

وامتدت الاعتداءات الجوية والمدفعية إلى أطراف بلدات تولين وبيت ياحون وبرعشيت وحداثا في قضاء بنت جبيل، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

كذلك طاول القصف المدفعي بلدتي المنصوري ومجدل زون فجرا، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه واديي السلوقي والحجير، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت أطراف بلدة القنطرة باتجاه قبريخا.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ العدوان الذي شنّته خلال عامي 2023 و2024، والذي تخللته عمليات توغل بري وصلت إلى نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأدت إلى دمار واسع وتهجير السكان.

وسبق أن أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) رصد انتهاكات إسرائيلية يومية في الجنوب، شملت إقامة مواقع وطرق عسكرية، وتنفيذ عمليات عسكرية وتفجيرات، إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي، رغم تراجع حدة المواجهات عقب اتفاق وقف إطلاق النار في حزيران/يونيو الماضي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس إلى 4390 شهيدا و12,429 جريحا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 8957 شهيدًا و30,665 جريحًا.

وفي ظل استمرار الاعتداءات واتساع رقعة الدمار، لا يزال نحو 304,500 شخص نازحين خارج مناطقهم الأصلية، بحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة، وسط أضرار واسعة لحقت بالقرى والمنازل والبنية التحتية في جنوب البلاد.

بالتوازي مع التصعيد الميداني، تتكثف التحركات الدبلوماسية لتفادي حدوث فراغ أممي في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام.

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الرئيس اللبناني جوزيف عون الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في لبنان.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه أي قوة بديلة من اليونيفيل لا تعمل تحت راية الأمم المتحدة، في حين وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، انتقادات حادة إلى الرئيس عون على خلفية مواقفه في خطاب الاستقلال وتأييده خيار التفاوض مع إسرائيل.