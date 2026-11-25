شهد جنوب لبنان الأربعاء تصعيدا إسرائيليا شمل تفجيرات في كونين وبنت جبيل، وتفجير مسيرة في ميفدون، وقصفا مدفعيا على زوطر الشرقية وبرعشيت، وتجريفا في وادي الحجير، مع عدم الانسحاب الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق "صيغة الإطار".

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، تصعيدًا ميدانيًا إسرائيليًا تمثل في تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار، إلى جانب مواصلة عمليات تجريف المنازل والأراضي الزراعية، استمرارًا لخروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عدة تفجيرات في بلدات ومدن بجنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرًا في بلدة كونين، كما فجّرت موقعًا في مدينة بنت جبيل، فيما انفجرت مسيّرة إسرائيلية على سطح أحد المنازل في حي الرجم ببلدة ميفدون، وألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية عند أطراف بلدة كفرشوبا.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة عين السماحية الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وطاول القصف أحياءً في زوطر الشرقية، بالتزامن مع مواصلة القوات الإسرائيلية عمليات تجريف وتدمير المنازل في البلدة، وسط تحركات ملحوظة للآليات العسكرية، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الوكالة أن جرافات إسرائيلية، بمواكبة دورية عسكرية، جرفت مساحات من الأشجار داخل البساتين في وادي الحجير.

كما تعرّضت أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما استهدف قصف صباحي محيط منطقة بيوت السياد، بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية في وقت سابق الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه منطقة وادي السلوقي ومحيط برعشيت، بحسب الوكالة.

ولم تذكر الوكالة تسجيل إصابات جراء الهجمات الإسرائيلية.

وتستمر الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان رغم توقيع اتفاق "صيغة الإطار" في 26 حزيران/ يونيو الماضي، الذي ينص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من الأراضي المحتلة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

وبدأ تنفيذ انسحاب إسرائيلي محدود من مناطق تجريبية خلال تموز/ يوليو، دون أن يمتد إلى مناطق أخرى.

وتعرقل إسرائيل تنفيذ الاتفاق عبر مواصلة الغارات والتفجيرات وأعمال التجريف، وعدم استكمال الانسحاب من الأراضي التي تحتلها.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.