يمثل الحكم الصادر بحق منفذ الهجوم في عمّان تطوراً قضائياً في القضية التي أودت بحياة رجل أمن وأصابت ضابطاً، فيما لا يزال القرار خاضعاً للتدقيق أمام محكمة التمييز قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذه.

حكم بالإعدام على منفذ هجوم استهدف الأمن العام الأردني (Getty Images)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا بحق مهند محمد علي حموري، منفذ الهجوم الذي استهدف أفرادا من الأمن العام في العاصمة عمان، وأسفر عن مقتل العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبد الله العنانزة.

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وأدانت المحكمة المتهم بتهمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، استناداً إلى أحكام قانون منع الإرهاب الأردني.

واستغرقت جلسة النطق بالحكم نحو 15 دقيقة، وشارك المتهم فيها عبر الاتصال المرئي، بعد تعيين محام للدفاع عنه واستكمال إجراءات المحاكمة.

ويعد الحكم قابلا للطعن أمام محكمة التمييز، كما يخضع للتدقيق بحكم القانون.

وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، أن ملف القضية يحال إلى محكمة التمييز لتدقيق الحكم، قبل استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتنفيذ العقوبة، والتي تشمل رفع التوصية إلى وزير العدل ثم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وصولاً إلى الملك للمصادقة عليها.

وعبر أفراد من عائلة العريف السلايطة عن ارتياحهم للحكم، معتبرين أنه أنصف العائلة، فيما دعا أحد أقارب الضحية إلى تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية.

وتعود القضية إلى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حين تعرض العريف السلايطة لهجوم بأداة حادة أثناء تأدية واجبه في شارع المدينة المنورة بعمان، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته، فيما أُصيب النقيب العنانزة خلال تدخله للسيطرة على المهاجم، الذي أُلقي القبض عليه في موقع الحادث.

وقالت مديرية الأمن العام، عقب الهجوم، إن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تخطيط مسبق لدى المنفذ لاستهداف رجال الأمن، ووصفت الاعتداء بأنه عمل إرهابي.

وسبق أن أُدين حموري في قضية إرهابية تتعلق بالتخطيط لمهاجمة مركز أمني في محافظة إربد ومحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، وصدر بحقه عام 2022 حكم بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات، أيدته محكمة التمييز.

وبحسب قرار المحكمة، كان المتهم واحدا من ثلاثة أشخاص تورطوا في الترويج لأفكار التنظيم والتخطيط لتنفيذ هجوم مسلح على مركز أمن إربد الشمالي.