طالب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن خمسة من عناصره أوقفوا شمالي البلاد بتهم تشكيل مجموعة مسلحة، مؤكدا مشروعية شاحنة متفجرات ضهر البيدر، ومتوعدا بعدم التردد في الدفاع عن الحزب.

طالب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأربعاء، السلطات اللبنانية بالإفراج عن خمسة أعضاء من حزب الله أوقفوا وبحوزتهم خرائط في منطقة بعيدة عن معاقله التقليدية، متوعدا بأن حزبه لن يتردد في الدفاع عن نفسه.

ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله المدعوم من طهران لتسليم سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ العام 2023. وأقرّت الحكومة اللبنانية بعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واحتلت إسرائيل خلالها مساحات جنوبي لبنان، خطة لنزع سلاح الحزب.

وقال قاسم في كلمة بثّت عبر التلفزيون، إن الموقوفين الخمسة "ليسوا مدانين، الشباب الخمسة كانوا في بلدهم ويتجوّلون في وطنهم، وليس بين أيديهم أي إدانة، يجب الإفراج عنهم فورا".

وأضاف قاسم: "هذا البلد لنا جميعا...نحن نصبر، نصبر حفاظا على الوحدة والسلم الأهلي، لكن للصبر على الظلم حدود، وعندما نشعر بالخطر يقترب سندفعه، وندافع عن وجودنا وحقوقنا".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الخمسة في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر في منطقة جبلية وعرة بين منطقتي البترون وبشري في شمال لبنان، وبحوزتهم "خرائط ووثائق"، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها، مؤكدا أنهم "عناصر من حزب الله".

وإثر ذلك، ادعى القضاء عليهم بتهم "تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح" بحسب المصدر نفسه.

وأصدر القضاء اللبناني، الأربعاء، مذكرات توقيف وجاهية بحقّهم بعد استجوابهم لستّ ساعات، وطلب توقيف ثلاثة أعضاء آخرين من حزب الله على علاقة بالقضية، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وعدّ النائب من حزب الله، حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الموقوفين الخمسة وموقوفين في قضية شاحنة متفجرات ضبطت في تشرين الأول/ أكتوبر "معتقلون ظلما وقسرا في سجون السلطة".

وقال إن "قضية المعتقلين الخمسة، وكذلك قضية الموقوفين في شاحنة ضهر البيدر، ستبقيان موضع متابعة حتى إحقاق الحق وإبطال الباطل"، مضيفا أن "المعتقلين هم إخوة مجاهدون، وتوقيفهم جرى بصورة غير مسؤولة وتعسفية".

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية في تشرين الأول/ أكتوبر، شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة ضهر البيدر أثناء نقلها من شرق لبنان نحو بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها.

وأقر الحزب بأن الشاحنة تعود له، وكانت تنقل "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي". وادعى القضاء اللبناني أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، على 13 شخصا في القضية.

وأكّد قاسم، الأربعاء، أن "شباب ضهر البيدر هم شباب من المقاومة، وأعلنّا ذلك صراحة، وعملهم مشروع، وهم كانوا في حالة عادية جدا في تجهيز المقاومة".

وأضاف قاسم "لن نسمح للمشروع الإسرائيلي أن يتحقق لا بشكل مباشر، ولا من خلال أدواته...نحن مستعدون لأعلى التضحيات، دفاعا عن وجودنا، ووجود لبنان".