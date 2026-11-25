14 قتيلا بينهم أطفال جراء هجوم بمسيّرات على منطقة سكنية في الدمازين بولاية النيل الأزرق في السودان، إذ تشهد الولاية موجهات متصاعدة بين الجيش و"الدعم السريع" التي تحاول السيطرة على الدمازين.

من موقع استهدف بغارة من مسيّرة في الخرطوم (Gettyimages)

قتل 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيرات على منطقة سكنية في الدمازين بولاية النيل الأزرق في السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي الأربعاء.

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وقال المصدر، الذي يعمل في مستشفى الدمازين وطلب عدم ذكر اسمه إن "14 شخصا، بينهم أطفال، قتلوا نتيجة لسقوط مسيرات على ثلاثة منازل متجاورة مساء الثلاثاء وأصيب 15 آخرين".

من جانبها أكدت مجموعة "محامو الطوارئ" المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب أن حصيلة الهجوم بلغت 19 قتيلا، مضيفة أن هجوما آخر على مدينة الروصيرص في الولاية ذاتها استهدف "خزان الروصيرص ومنشآت التوليد والمنشآت الكهربائية، في هجوم يهدد بقطع إمدادات الكهرباء عن الإقليم".

وتشهد ولاية النيل الأزرق الواقعة في جنوب شرق السودان بمحاذاة إثيوبيا مواجهات متصاعدة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، حيث تحاول الأخيرة السيطرة على الدمازين عاصمة الولاية.

وقال مصدر عسكري بالجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع "استهدفت أحياء سكنية في مدينة الدمازين بعدد من المسيرات".

وتقدمت قوات "الدعم السريع" عبر ولاية النيل الأزرق باتجاه الدمازين خلال الأشهر الماضية، ما تسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص من القرى المجاورة إلى داخل المدينة؛ وفق الأمم المتحدة.

وقالت "الدعم السريع" الأسبوع الجاري إنها سيطرت على إقليم الفونج الجديد بالنيل الأزرق، وإن مقاتليها اقتربوا من مداخل الدمازين، بعد أيام من إعلانها السيطرة على مدينة باو على بعد 15 كيلومترا.

ولم يعلق الجيش السوداني على تصريحات الدعم السريع بالتقدم في الولاية.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في نيسان/ أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.

وبات طرفا النزاع يعتمدان بشكل كبير على الهجمات الجوية والمسيرات، التي أودت بأكثر من ألف شخص منذ مطلع العام بحسب الأمم المتحدة.

وهاجمت طائرات مسيرة العاصمة السودانية، الإثنين، وأصابت مبنى سكنيا وآخر تابعا للأمم المتحدة.

وقال مصدر عسكري إن الطائرات التي استهدفت الخرطوم انطلقت من إثيوبيا.

واتهم الجيش السوداني إثيوبيا مرارا بالسماح لقوات "الدعم السريع" بشن هجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه أديس أبابا.

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن السودان أنه أحال القضية إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، متهما الدولة المجاورة باعتداء سافر.

وتنفي إثيوبيا الاتهامات، وتتّهم الخرطوم من جهتها بدعم متمرّدين على صلة بجبهة تحرير شعب تيغراي، ما ينفيه السودان.