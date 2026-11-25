كشف تقرير استخباراتي عراقي عن تهريب النفط الخام من حقول في كركوك والسليمانية إلى إيران، حيث يُخلط بنفط إيراني قبل تصديره إلى أفغانستان، وتسعى الحكومة العراقية لقطع طرق التهريب بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.

أفاد تقرير استخباراتي حكومي عراقي بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف تهريب النفط عبر إقليم كردستان تستهدف طرقا لنقل النفط الخام إلى إيران بهدف مساعدتها على "التهرّب من العقوبات"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية ومسؤول أمني عراقي.

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واتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، إجراءات لوضع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وعدد من الحقول النفطية التابعة لسيطرة الإقليم، تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية وثيقة، الأربعاء، وصفتها بأنها "تقرير استخباري حكومي"، كشف عن تهريب النفط الخام عبر صهاريج من حقول في محافظتي كركوك والسليمانية في شمال شرق العراق، إلى إيران.

وأشار التقرير الى أنه يتمّ في إيران خلط هذا النفط مع نفط خام إيراني قبل تصديره إلى أفغانستان.

وتشير الوثيقة إلى أن الهدف من ذلك مساعدة إيران على "التهرّب من العقوبات" الأميركية المفروضة عليها والتي تحول دون تصديرها النفط.

وتتحدّث الوثيقة عن وجود مسار تهريب آخر يمرّ عبر معابر حدودية إلى تركيا.

وتتهم الولايات المتحدة الداعمة للزيدي الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا العام، إيرانَ باستغلال الاقتصاد العراقي للالتفاف على العقوبات. وفرضت عقوبات على أفراد وشركات عراقية يعملون على خلط نفط عراقي بآخر إيراني.

وقال مصدر أمني في بغداد، إن "هناك تهريبا وفلتانا بالمنافذ وهناك منافذ غير رسمية، وهناك تورّط لمسؤولين في الإقليم وخارجه".

وأشار المصدر إلى أن "الحكومة تريد ضبط الحدود الدولية، بدعم من الولايات المتحدة التي تسعى أيضا إلى خنق الاقتصاد الإيراني".

وقال مسؤول سابق في وزارة النفط العراقية رفض كشف اسمه، إن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي كردي، "ظلّ لفترة طويلة يصدّر النفط إلى تركيا ليس فقط عبر خطوط الأنابيب، بل أيضا بكميات كبيرة بواسطة صهاريج النقل".

وأشار إلى "وجود معابر غير شرعية في إقليم كردستان، كان يهرّب عبرها النفط وبعضه يأتي من خارج الإقليم إلى دول الجوار"، بينها إيران وأفغانستان.

وشنّ الزيدي على مدى أشهر حملة صارمة ضد تجارة النفط خارج القانون. وألقت السلطات القبض على مسؤولين. ودخلت الحكومة في مواجهة مع كتائب حزب الله، الفصيل المسلّح المدعوم من إيران، بعد الكشف عن عمليات تهريب نفط من منطقة جرف الصخر، أحد معاقل الفصيل الرئيسية قرب بغداد.

غير أن خطوة وضع المنافذ الحدودية لإقليم كردستان وعدد من الحقول النفطية تحت سيطرة الحكومة الاتحادية قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع السلطات الكردية التي نددت بقرار الزيدي مع إبقائها الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات.