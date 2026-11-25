وثقت منظمة "أطباء بلا حدود" إصابات بالغة بين المدنيين والعاملين الصحيين جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، مشيرة إلى استهداف مرافق طبية وسيارات إسعاف وفرق إنقاذ، وما خلفته الضربات من أضرار جسدية طويلة الأمد وأعباء متزايدة على النظام الصحي.

صورة تظهر استهداف إسرائيل مركزا طبيا في برج قلويه في محافظة النبطية (Getty Images)

أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" بأن هجمات الجيش الإسرائيلي على جنوبي لبنان أصابت مدنيين وعاملين في القطاع الصحي بجروح وصفتها بالـ"خطيرة".

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وجاءت إفادة المنظمة في تقرير أصدرته مساء الثلاثاء بعنوان "لا أحد بمنأى عن الخطر"، استند إلى أدلة وشهادات مباشرة جمعتها فرقها خلال تقديم الدعم الطبي للمستشفيات وفرق الاستجابة الأولية.

وجمعت الفرق الأدلة والشهادات منذ أن بدأت إسرائيل في 2 آذار/ مارس الماضي شن عدوان على لبنان، خلف أكثر من 4,300 شهيدا و 12,400 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

إصابات طويلة الأمد

ووفق المنظمة، التي تتخذ من مدينة جنيف مقرا لها، فإن الضربات الإسرائيلية أوقعت شهداء وجرحى بين المدنيين، وطالت عائلات بأكملها.

وأضافت أن الضربات خلفت إصابات بالغة كذلك، أدت إلى تشوهات وأضرار جسدية طويلة الأمد، وسط تزايد الاحتياجات الطبية والإنسانية وتكرار حوادث الإصابات الجماعية.

وتابعت أن فرقها عالجت "إصابات خطيرة" ناجمة عن الأسلحة المتفجرة وشظاياها، شملت تلفا في الأعضاء الداخلية والدماغ، وكسورا وجروحا نافذة وحروقا شديدة وإصابات ناجمة عن السحق واستنشاق الدخان.

وأفادت بأن بعض الإصابات يتوافق مع استخدام ذخائر متفجرة، وأخرى مزودة بشفرات ومكعبات معدنية صغيرة، وأن الشظايا الناجمة عن الذخائر الأخيرة من بين أكثر أسباب الإصابات شيوعا.

ونقل التقرير عن المنسقة الطبية للمنظمة في لبنان، الدكتورة لونا حماد، قولها إن الفرق الطبية عاينت إصابات بالغة ناجمة عن الانفجارات.

وأوضحت أنها شملت أضرارا داخلية عميقة، وعظاما مهشمة، وشظايا معدنية اخترقت أجزاء متعددة من أجساد المصابين، ما فرض أعباء كبيرة على المرضى والطواقم الطبية.

وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الناجين يحتاجون إلى عمليات جراحية متعددة، ورعاية متخصصة، وإعادة تأهيل وأطراف اصطناعية ومتابعة طبية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، يواجه النظام الصحي نقصا في الكوادر والإمدادات، وصعوبات في إحالة المرضى إلى المراكز المتخصصة، وفق التقرير.

استهداف المسعفين

ووثقت المنظمة هجمات إسرائيلية طالت مرافق صحية وسيارات إسعاف وفرق إنقاذ، أو وقعت بالقرب منها.

وأشارت إلى أن ضربة إسرائيلية في محيط مستشفى جبل عامل، في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 127 شخصا، بينهم 39 عاملا في القطاع الصحي.

وقالت إن هذه أعلى حصيلة لإصابات العاملين الصحيين في ضربة واحدة خلال فترة التصعيد التي يتناولها التقرير.

كذلك أفادت المنظمة بأن القيود الأمنية وتأخر أعمال الإنقاذ يهددان حياة الجرحى، بسبب المخاطر التي يواجهها المسعفون وفرق الاستجابة الأولية في أثناء محاولاتهم الوصول إلى المصابين وانتشال الجثامين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف تضطر أحيانا إلى نقل مصابين عدة في الوقت نفسه، فيما تستقبل المستشفيات موجات من الإصابات الجماعية بإمكانات محدودة.

وقال منسق برامج المنظمة في لبنان، غيليرميه بوتيلو، إن استشهاد العاملين في المجال الصحي في أثناء تقديم الرعاية "نتيجة مباشرة للهجمات التي تطال القطاع الصحي".

وشدد على أنهم واصلوا أداء أعمالهم رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم.

وطالبت المنظمة إسرائيل باحترام المدنيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وفرق الاستجابة للطوارئ وحمايتهم، بما يشمل الأشخاص الذين يبقون في المناطق المتضررة أو يعودون إليها.

كما دعت الدول التي تتمتع بنفوذ لدى أطراف النزاع إلى استخدام ثقلها الدبلوماسي والسياسي؛ لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومساءلة الأطراف عن الهجمات التي تطال المدنيين ومرافق الرعاية الصحية.

وأكدت المنظمة أن "حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي ليست خيارا، بل التزام قانوني وإنساني".