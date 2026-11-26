تواصل المحاكم العراقية إصدار أحكام بحق أجانب متهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، إذ قضت بالسجن المؤبد على ثمانية فرنسيين، في إطار محاكمة عشرات المواطنين الفرنسيين الذين نُقلوا من سورية، وسط تساؤلات حقوقية بشأن ضمانات المحاكمة وظروف احتجاز المشتبه بانتمائهم للتنظيم.

قضت محكمة عراقية، الخميس، بالسجن المؤبد بحق ثمانية مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، فيما حكمت بالسجن 15 عاما على فرنسيين آخرين بالتهم ذاتها، وأرجأت إصدار أحكام بحق عشرة متهمين إلى موعد لاحق، في إطار محاكمة 47 فرنسيا نقلوا من سورية إلى العراق.

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وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة محاكمات بدأت في أيلول/سبتمبر الماضي، بحق مواطنين فرنسيين يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بعدما نقلتهم السلطات من سورية، حيث كانوا محتجزين لدى القوات الكردية.

وسبق للقضاء العراقي أن أصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق 15 متهما من المجموعة نفسها، إضافة إلى الحكم بالسجن 15 عاما على متهم آخر.

ومن بين المحكومين أدريان غيال، المعروف بأنه صاحب الصوت الذي أعلن تبني تنظيم "داعش" هجوم نيس جنوبي فرنسا عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 86 شخصا.

كما تضم المجموعة توما كولانج، ورومان غارنييه الذي عمل في إذاعة التنظيم، وكانتان لو بران الذي ظهر في أحد مقاطع دعايته.

وخلال جلسات المحاكمة، أقر معظم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وأعربوا عن ندمهم على الانضمام إلى التنظيم، فيما طالب بعضهم بإعادتهم إلى فرنسا، واعترض آخرون على محاكمتهم في العراق، مؤكدين أن نشاطهم المسلح اقتصر على الأراضي السورية.

في المقابل، تستند بغداد إلى قانون مكافحة الإرهاب في محاكمة المتهمين، باعتبار أن الانضمام إلى تنظيم "داعش" يشكل جريمة، بصرف النظر عن مكان نشاطهم، سواء في العراق أو سورية.

وتأتي هذه المحاكمات في ظل تزايد أعداد المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في السجون العراقية، عقب نقل أكثر من 5700 معتقل من سورية مطلع العام الجاري، ينتمون إلى نحو 60 جنسية، بعد سنوات من احتجازهم في مخيمات وسجون أدارتها القوات الكردية.

وكان العراق قد أعلن، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، هزيمة التنظيم عام 2017، فيما أُعلن القضاء عليه في سورية بعد عامين على يد قوات تقودها مجموعات كردية مدعومة من واشنطن.

وتواجه المحاكمات العراقية انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أنها تفتقر في بعض الحالات إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتُجرى على نحو متسرع، في وقت سبق أن أصدرت فيه المحاكم العراقية مئات أحكام السجن المؤبد والإعدام بحق مدانين بجرائم إرهابية، بينهم أجانب.