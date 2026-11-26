يأتي ذلك وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة وحزب الله بشأن المسار السياسي والتفاوضي، في وقت تتمسك فيه الرئاسة اللبنانية بالحل الدبلوماسي لضمان أمن الجنوب والحفاظ على سيادة البلاد.

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان، وسط تصعيد الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات تفجير المنازل وإحراقها، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تجنب حدوث فراغ أممي في المنطقة، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" نهاية العام الجاري.

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ميدانيا، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت، واستهدف وادي السلوقي بغارة عنيفة، فيما شهدت بلدة عدشيت القصير ثلاثة تفجيرات ليلية. كما طال القصف المدفعي أطراف بلدات حداثا وشقرا والمنصوري وبرعشيت، بالتزامن مع عمليات تمشيط في بلدة طلوسة.

وشهدت بلدة القنطرة تفجيرات عنيفة، تزامناً مع تحرك آليات إسرائيلية في وادي الحجير وإلقاء قنابل مضيئة بين شقرا ودوبيه، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في زوطر الشرقية.

سياسيا، صعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم انتقاداته للعهد اللبناني، متناولاً خطاب الاستقلال واتفاق الإطار، ومتهما واشنطن بممارسة ضغوط على السلطة اللبنانية لدفعها إلى تقديم تنازلات لإسرائيل.

كما دافع عن الموقوفين في ضهر البيدر والبترون، محذرا من أن "لصبرنا على الظلم حدود"، مع تأكيده أن باب التفاهم الداخلي لا يزال مفتوحا.

في المقابل، تواصل الدولة اللبنانية مشاوراتها الدولية بشأن الترتيبات التي ستلي انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل"، في ظل التوتر بين الحكومة وحزب الله والتصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدبلوماسية ليست استسلاما، وأن التفاوض لا يعني الانكسار، مشددا على تمسك لبنان بإقامة علاقات جيدة مع الجميع على قاعدة عدم التدخل في شؤونه الداخلية، والعمل على ضمان بقاء سكان الجنوب في أرضهم بكرامة وأمان.

وأشار عون إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، موضحا أن المفاوضات الثلاثية علقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية، معربا عن أمله في استئنافها بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.