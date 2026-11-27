تثير إجراءات رئيس الوزراء العراقي لمكافحة تهريب النفط وتعزيز سلطة الحكومة الاتحادية، مخاوف من تصاعد التوتر مع إيران والفصائل الموالية لها، وكذلك مع سلطات إقليم كردستان، في ظل سعي بغداد لزيادة إيراداتها النفطية والحد من التهريب.

اتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سلسلة إجراءات غير معهودة وضعتها الحكومة في سياق مكافحة تهريب النفط، لكن تداعياتها السياسية قد تؤسس لتوتر مع إيران والأكراد.

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وشملت هذه الخطوات دخول القوات العراقية الى جرف الصخر، معقل كتائب حزب الله المقربة من إيران قرب بغداد، بعد تقرير حكومي عن حصول عمليات تهريب للنفط، وإخضاع المعابر الحدودية وعدد من الحقول النفطية التي كان يديرها إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، لسلطة الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويُخشى أن يؤدي مضي الزيدي في هذا الاتجاه، إلى كسر التوازن الدقيق الذي سعت الحكومات العراقية المتعاقبة خلال الأعوام الأخيرة للحفاظ عليه في العلاقة بين القوتين النافذتين واشنطن وطهران، وهو ما أصبح أصعب من أي وقت مضى عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وتلقّى الزيدي، الجمعة، جرعة دعم مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "نحن ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لترسيخ سلطة الدولة في كل أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء الفساد، ووضع كل الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة"، وذلك بهدف "بناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه".

وأتت الاجراءات الأخيرة في وقت يواجه الزيدي الذي تولى الحكم هذا العام بمباركة أميركية، ضغوطا من واشنطن لسحب سلاح الفصائل المقرّبة من إيران، والتي استهدفت مرارا مصالح الولايات المتحدة في البلاد والمنطقة.

وبينما تعهّد رئيس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة، أمهل الفصائل حتى منتصف سنة 2027 لتنفيذ ذلك. وفي حين تبدي بعض المجموعات تجاوبا، ترفض أخرى بشكل قاطع التخلي عن سلاحها.

مصالح أميركية

يرتبط الزيدي بعلاقات وثيقة مع مبعوث ترامب توم باراك الذي يقود جهودا لتوسيع الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط العراقي وتطوير مسار لتصدير الخام برا عبر سورية، من شأنه أن يقلل اعتماد بغداد على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

لكن يتعين على واشنطن التعامل مع تحديين رئيسيين: الفصائل المدعومة من إيران، وعمليات التهريب التي توفر شريان حياة لطهران وتهدد الاستثمارات.

وتتهم الولايات المتحدة التي تشدد منذ أشهر ضغوطها الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، طهران باستخدام العراق للالتفاف على العقوبات. وسبق أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات عراقية بسبب خلط النفط العراقي بالإيراني.

وقال الباحث غير المقيم في مركز السياسات الدولية في الولايات المتحدة سجاد جياد، إن "إستراتيجية الزيدي تنسجم مع ما تريده الولايات المتحدة للعراق ولسياستها تجاه إيران".

وأضاف الباحث المقيم في بغداد، أن "وجود حكومة مركزية أقوى يخدم المصالح الأميركية بشكل أفضل"، لأنها أقدر على بسط السيطرة على البلاد وكبح جماح المجموعات المسلحة، حتى وإن أدى ذلك إلى إضعاف حلفاء واشنطن التقليديين مثل سلطات إقليم كردستان.

وبحسب تقرير استخباري عراقي، تستهدف الإجراءات الحكومية لوقف تهريب النفط عبر كردستان في شمال البلاد، طرقا لنقل النفط الخام إلى إيران بهدف مساعدتها على "التهرّب من العقوبات".

ورأى جياد أن وقف هذا التدفق ينسجم "تماما مع السياسة الأميركية الحالية: ممارسة أقصى الضغوط (على إيران) من خلال الحصار الاقتصادي"، المترافق مع حصار بحري على موانئها.

ودخلت قوات حكومية عراقية، الجمعة، الماضي الى جرف الصخر، المعقل الرئيسي لكتائب حزب الله، بموجب تسوية قالت مصادر عدة إنها هدفت الى تجنّب حدوث مواجهة مسلحة على الأرض.

ورغم هذه التسوية التي تزامنت مع زيارة لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري اسماعيل قاآني إلى بغداد ولقائه رئيس الوزراء، أفادت مصادر سياسية عراقية بأن علاقة الزيدي بطهران تشهد توترا، وأن الأخيرة لن تقبل بنزع سلاح الفصائل الحليفة لها في ظل الحرب في المنطقة.

كردستان

كما أثار قرار الزيدي بشأن المعابر والحقول النفطية غضب سلطات كردستان.

ولطالما اتسمت العلاقة بين بغداد وأربيل بالتوتر، مع عدم حلّ الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها أو صادرات النفط أو حصص الموازنة.

وحذّر الأكراد في العراق مرارا من محاولات الحكومة الاتحادية تقويض الحكم الذاتي الذي كرسه دستور العام 2005.

كما باتوا أكثر حذرا بعد تفضيل واشنطن تعزيز سلطة الحكومة المركزية في دمشق على حساب الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية.

وقال المحلل المقيم في أربيل لاوك غفوري، إن الأكراد سيرون في قرار الزيدي "تهديدا"، لكن الطرفين سيبرمان اتفاقا لأن رئيس الوزراء يعتمد إستراتيجية تقوم على رفع سقف الضغوط إلى حد انتزاع تنازلات.

ورأى غفوري أن الهدف الأساسي للزيدي الآتي من خلفية مصرفية، يتمثل في كبح الفصائل، والامساك بشكل أكبر بالثروة النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الإيرادات

تأتي هذه التجاذبات في وقت يسعى العراق جاهدا لتعويض تراجع إيراداته النفطية التي توفر ما نسبته 90% من مجمل مداخيل الخزينة.

وتزامنا مع تراجع الصادرات النفطية العراقية، قلّصت الولايات المتحدة شحنات الأموال النقدية الخاصة بعائدات مبيعات النفط العراقية، والتي يتولى إدارتها الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وقدّر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي خسائر البلاد جراء تهريب النفط من إقليم كردستان، بأكثر من مئة مليار دولار بين عامي 2008 و2025.

وكانت سلطات الإقليم تصدّر النفط من دون العودة الى الحكومة الاتحادية التي تمسكت دائما بوجوب أن تكون كل صادرات الخام خاضعة لإشرافها.

وقال جياد إن العراق يواجه عجزا ماليا كبيرا، والزيدي "يحاول أيضا إيجاد سبل لزيادة الإيرادات العامة، ومنها وقف" الخسائر الناتجة من تهريب النفط.