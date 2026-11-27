الحكومة العراقية تكشف أن خسائر الدولة من تهريب نفط إقليم كردستان بعيدا عن شركة "سومو" تتجاوز 100 مليار دولار بين عامي 2008 و2025، مؤكدة ملاحقة المتورطين وإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية وإقالة 8 مسؤولين.

أشخاص يسيرون أمام براميل نفط في سوق مخصصة لوقود التدفئة ووقود السيارات، مارس 2026 في أربيل بالعراق (Getty Images)

كشفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن خسائر الدولة جراء تهريب النفط في إقليم كردستان، بعيدا عن وزارة النفط الاتحادية تتجاوز 100 مليار دولار في الفترة بين 2008 و2025.

وقال الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ديوان الرقابة المالية أثبت الأضرار الناجمة عن تهريب نفط إقليم كردستان بعيدا عن تصدير شركة ’سومو’ بأكثر من 100 مليار دولار خلال المدة من 2008 إلى 2025".

وذكر أن "عمليات الإغلاق ومسك الحدود الدولية تستهدف المهربين، وأن الملاحقة القانونية ستطال أي طرف متورط في هدر الثروة السيادية للدولة".

وأكد على أن "تصدير النفط بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية يعد تهريباً ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة".

وقال إن "توجيهات رئيس الحكومة علي فالح الزيدي واضحة بضرورة حماية الثروة النفطية، ومنع أي عبث بها أو ذهابها إلى جيوب المنتفعين".

كما لفت إلى أن الزيدي "أكد أنه معني بحماية شعب كردستان، ولا يفرّق بين محافظة وأخرى، وأخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق العراقيين من زاخو إلى البصرة".

وضمن إجراءات مكافحة التهريب، أمر رئيس الحكومة علي الزيدي، الثلاثاء، بإقالة وإعفاء 8 مسؤولين وإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية، عقب اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق في ملف تهريب النفط بشركة نفط الشمال الحكومية.

والخميس، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية بدء تنفيذ توجيه الزيدي بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها الواقعة في إقليم كردستان شمالي البلاد.

ويعد تهريب النفط الخام ومشتقاته من أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وتتكبد الخزينة العامة خسائر سنوية بملايين الدولارات، جرّاء تهريب النفط ومشتقاته إلى خارج البلاد، أو بيعها في السوق السوداء.