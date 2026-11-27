استعرضت الدول الثلاث (تركيا وباكستان والسعودية) التطورات الأمنية في المنطقة، وجددت التزامها بالعمل المشترك لتعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، وأكدت مواصلة وتسريع جهود دعم الرياض في حماية أمنها وإدانتها لهجمات الحوثيين المتواصلة.

من اجتماع اللجنة الإستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية في إسلام آباد، الجمعة (Gettyimages)

جددت اللجنة الإستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية، المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك، إدانتها الشديدة لهجمات الحوثيين المتواصلة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية.

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وأكدت عزم تركيا وباكستان مواصلة وتسريع جهود دعم السعودية في حماية أمنها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الدوري الثاني للجنة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الجمعة، حيث استعرضت الدول الثلاث (تركيا وباكستان والسعودية) التطورات الأمنية في المنطقة، وجددت التزامها بالعمل المشترك لتعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد البيان تمسك الأطراف بمبادئ اتفاق مكة للدفاع المشترك وأهدافه، وفي مقدمتها الدفاع الجماعي والتضامن المتبادل واحترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ قرارات اجتماعها الأول في إسطنبول في 31 آب/ أغسطس 2026، واجتماعها الاستثنائي في الرياض في 5 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، ولا سيما ما يتعلق بإرساء الهيكل المؤسسي للحلف ووضع التزام الدفاع الجماعي موضع التنفيذ وفقا للتشريعات الوطنية للدول الثلاث.

وأعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة للحلف في السعودية وبدء عملها، مشيرة إلى دورها في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الأطراف.

واتفقت الدول الثلاث على مواصلة المشاورات السياسية والعسكرية لتعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، ودعم جهود خفض التوترات الإقليمية، وتشجيع تسوية الخلافات سلميا بالحوار والدبلوماسية.

وجددت الأطراف التزامها بتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير المشترك للتكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات، لرفع القدرات الجماعية لقواتها المسلحة وتعزيز قدرتها على العمل معا، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ودعم السلام والأمن في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، استضافت إسلام آباد الاجتماع الدوري الثاني للجنة الإستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية، المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وتأسس حلف مكة بموجب اتفاقية وقعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في 7 آب/ أغسطس الماضي بمكة المكرمة.